Ravenna, Di Marco fermo almeno un mese. Con la Ternana si va verso il tutto esaurito

Si va verso il ‘tutto esaurito’. Dopo il pienone col Perugia, anche la Ternana – domani pomeriggio alle 15 – porterà al ‘Benelli’ il pubblico delle grandi occasioni. La prevendita, sia online, sia ‘fisica’, prosegue oggi, così come domani mattina. Restano disponibili poche centinaia di tagliandi, in tutti i settori. Anche il settore ospiti (capienza stagionale ridotta da 627 a 550 posti) dovrebbe far registrare un afflusso maggiore rispetto ai 230 perugini di venerdì scorso. In ogni caso, il colpo d’occhio sarà notevole e l’atmosfera particolarmente elettrica. D’altronde, i giallorossi difendono per la seconda volta consecutiva il primo posto in classifica e si stanno attirando le attenzioni di tutte le rivali, ad iniziare dalle annunciate big, Arezzo e Ascoli.

Intanto, ieri pomeriggio, il club di via Raul Gardini ha fatto sapere che l’infortunio occorso a Tommaso Di Marco è meno grave del previsto. Gli accertamenti hanno infatti escluso la presenza di fratture ossee, pur evidenziando una lesione a un legamento della caviglia, che imporrà comunque uno stop stimato tra le 4 e le 6 settimane.

L’ampia rosa a disposizione di mister Marchionni, fa tuttavia dormire sonni tranquilli, anche se, la tegola è caduta proprio su uno dei pilastri del progetto tattico del tecnico capitolino. d’altro canto, la vittoria di Carpi è stata conquistata grazie anche al turnover (Esposito, Rrapaj, Motti partiti dalla panchina). "Ho la fortuna – ha spiegato Marchionni – che la società ha costruito una rosa ambia e forte, dove non ci sono titolari. Del resto, se posso permettermi di lasciare in panchina Luciani e Motti, e farli entrare in corso d’opera per cambiare il risultato, credo che il segnale sia molto importante. Nello specifico, Rrapaj, che è anche il nostro capitano, ha la personalità per entrare e per farti cambiare la partita, come anche Esposito e Da Pozzo. Con l’ingresso di Luciani abbiamo avuto maggiore profondità. In pratica, posso cambiare gli interpreti, senza cambiare il sistema di gioco".

Il tecnico giallorosso è tornato sul blitz di martedì sera al Cabassi contro il Carpi: "Venivamo da due ‘primi tempi’ non positivi, ovvero quelli contro Bra e Guidonia, e il gruppo ci teneva a dare anche solo una risposta. Ebbene, nel primo tempo di Carpi ha dimostrato di essere una squadra compatta. Siamo forse calati nella ripresa, incapaci di gestire adeguatamente la palla, ma sapevamo che il Carpi avrebbe potuto metterci in difficoltà. Nel complesso è stata una buona partita e io sono contento della prestazione della mia squadra". Sul fronte del mercato infine, è in dirittura d’arrivo la risoluzione del contratto con D’Orsi, che si accaserà al Prato. L’ultimo ‘fuori rosa’ destinato a lasciare Ravenna resta così Agnelli.