Ravenna, dubbi di formazione: "Sarà una gara a viso aperto"

C’è la squadra col miglior rendimento del girone di ritorno sulla strada del Ravenna. È infatti l’Aglianese, settima in classifica con 40 punti, ma con un rendimento da incorniciare a partire dal giro di boa (19 punti, con 6 vittorie, un pareggio e una sconfitta, oltre a 6 gare su 8 senza gol al passivo), l’avversario odierno dei giallorossi, sempre in vetta, ma raggiunti dal Forlì, e braccati a -1 dal Carpi. Oggi pomeriggio al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Recchia di Brindisi; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€; quartiere stadio blindato dalle 11.30 alle 17.45) si gioca una sfida di vertice. Mister Gadda recupera da squalifica Diallo, Agnelli e Magnanini. Torna a disposizione anche Campagna, che ha smaltito il problema muscolare che lo aveva costretto al forfait contro il Victor San Marino. Mancherà lo squalificato Nappello, così come Spezzano, che non ha ancora recuperato dall’infortunio. Il tecnico giallorosso si è portato un unico dubbio di formazione sul quale meditare, per sostituire Nappello. La scelta potrebbe comportare una novità tattica. Se giocherà Campagna, come in occasione dei precedenti forfait di Nappello, non cambierà nulla nel 5-3-2. Se invece il sostituto sarà Sabbatani, il modulo diventerà il 3-4-3, visto in avvio di gara contro il Carpi, ma con interpreti differenti. "Non credo – ha tagliato corto mister Gadda – che l’Aglianese abbia da speculare su qualcosa; mi aspetto una gara a viso aperto. E mi aspetto anche che possa venire a Ravenna per vincere. Le previsioni meteo non sono buone, vedremo se questo aspetto potrà incidere sulla partita. Non mi attendo comunque una Aglianese rinunciataria; se la giocherà come faremo noi". La squalifica di Nappello costringerà ad una revisione tattica: "Quella di Nappello – ha aggiunto Gadda – è per noi una assenza grave, perché, per caratteristiche tecniche, non c’è nessuno in grado di sostituirlo. Tuttavia abbiamo diverse alternative altrettanto valide. Campagna? Ha recuperato e potrebbe essere lui il sostituto nello schieramento iniziale, con Alluci e Rrapaj, ma abbiamo anche altre soluzioni". La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Agnelli, Esposito, Magnanini, Marino; Alluci, Campagna, Rrapaj; Tirelli, Diallo.