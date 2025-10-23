Ravenna, è il momento di Falbo: "Gruppo forte, il segreto è l’umiltà"

Venticinquenne terzino sinistro piemontese di Chivasso, Luca Falbo (debutto in serie A e in Europa League con la Lazio) comincia a ritagliarsi il proprio spazio nello scacchiere di mister Marchionni.

Dopo il ko contro l’Arezzo, qual è l’analisi, soprattutto in chiave difensiva? "Non abbiamo avuto una fase difensiva disastrosa come potrebbe far pensare il risultato. Purtroppo abbiamo fatto qualche errore in più del solito. Contro le squadre forti come l’Arezzo, non vieni perdonato. Senza le nostre sbavature, parleremo di un altro risultato".

Sconfitta meritata e passivo troppo pesante? "Loro sono stati più cinici. Noi, dal 33’ al 39’ della ripresa, abbiamo avuto 6 occasioni. Il risultato finale è un po’ bugiardo, gli ultimi 2 gol li abbiamo presi quando stavamo provando il tutto".

Contro l’Arezzo, lei è entrato a metà della ripresa, sullo 0-1, col modulo già cambiato. Quali erano le consegne? "Il mio compito in fase difensiva era contenere Pattarello, cercando di fornire qualche pallone in area o in profondità. Purtroppo, con la disperata voglia di ribaltare il risultato, modulo, spazi e tattiche sono andati persi".

Si sarebbe potuto fare di più? "Assolutamente! Non siamo stati brillanti e cattivi come al solito. Ma, in un campionato intero, può capitare. L’importante è voltare pagina e andare avanti, consci dei nostri mezzi".

Il pareggio dell’Ascoli a Carpi, in che modo rivaluta la vostra impresa al ‘Cabassi’? "Il pareggio dell’Ascoli a Carpi è un buon risultato per noi. Inoltre, pensare che abbiamo vinto in quel campo difficile, fa capire quanto questo gruppo sia valido".

Lei è arrivato dal Rimini in corso d’opera dopo aver affrontato Gubbio e Vis Pesaro. Che idea si è fatto del livello del girone B? "Questo è il secondo anno nel girone B. È un girone molto equilibrato, vedi le neopromosse, e con squadre molto attrezzate, come Arezzo ed Ascoli. Non ci sono quindi avversari abbordabili".

Il Ravenna ha le carte in regola per poter ambire al 1° posto? "Il gruppo è forte e la società è seria, quindi sì. Ovvio che ci vuole continuità e umiltà; non sentirsi mai soddisfatti di quello che si fa".

Come si ricaricano ora le pile per affrontare la Pianese, avversario insidiosissimo, ma non da copertina? "Abbiamo la fortuna di avere la classica settimana tipo, quindi con la possibilità di rivedere gli errori fatti, studiando gli avversari. Giocheremo su un campo difficile, sintetico e piccolo. Sarà uno scoglio duro da superare".

Roberto Romin