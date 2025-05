Ravenna e Tau si sfidano nella finale play-off di Serie D al Benelli

In regular season sono stati due pareggi tra Ravenna e Tau. Al "Benelli", all’andata, finì 0-0 e, curiosamente, è rimasto l’unico pareggio casalingo del Ravenna in tutto il campionato, a fronte di 13 successi e 3 ko in casa. Ad Altopascio 1-1 nel finale di campionato.

Il Tau disputa la sua seconda finale consecutiva dei play-off, dopo quella persa nel 2024 a Grosseto. Giocherà questa sera, ore 20, a Ravenna (dove sono previste le elezioni comunali) contro la seconda classificata nel torneo appena concluso di serie "D" girone "D". I bizantini hanno eliminato in semifinale la Pistoiese, mentre gli amaranto si sono imposti a Lentigione in rimonta, grazie ad una doppietta di Rinaldini. Si tratta di gara secca: in caso di parità al 90’, supplementari, ma senza rigori. Al 120’ sarebbe il Ravenna a prevalere per il miglior piazzamento in regular season.

Vincere i play-off sarebbe motivo di notevole soddisfazione, sarebbe il tipo d’impresa che rimarrebbe nella storia del club, ma che non ha un risultato concreto: nessun passaggio di categoria è previsto. Aggiudicandosi la finale è come certificare che il Tau è la seconda compagine dietro al Forlì e sarebbe la ciliegina sulla torta di una stagione super: 8 vittorie consecutive in avvio, la testa della classifica fino a Natale, il capocannoniere del torneo, Motti, tra l’altro corteggiatissimo proprio dai ravennati a dicembre.

Rientra dalla squalifica Bongiorni, mentre sarà out Bruzzo per un problema fisico. Gli altri tutti presenti. Sarà affascinante anche la location, uno stadio importante, con i giallorossi che hanno conosciuto anche la serie "B" negli anni Novanta del precedente secolo. In tanti ricordano anche un match contro l’Inter in Coppa Italia, nel 1996, in un "Benelli" strapieno.

"Loro ci tengono, perché vogliono puntare al ripescaggio; ma noi ci proveremo – spiega Venturi – . La stagione è stata super: play-off conquistati con cinque giornate di anticipo e con le due ultime vittorie abbiamo rimesso le cose a posto; ora è come se fossimo arrivati terzi. La sosta ci ha fatto bene, abbiamo recuperato tutti gli infortunati e ce la giocheremo".

Massimo Stefanini