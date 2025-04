Ravenna FC-Lentigione: Sfida Cruciale per la Semifinale Playoff

"È una partita che tutti vorrebbero giocare. E, nonostante che i 3 punti non sposterebbero nulla ai fini della nostra classifica, è comunque una partita che tutti vorrebbero anche vincere". Mister Marchionni ha introdotto in questi termini il match di oggi pomeriggio al Benelli contro il Lentigione (fischio d’inizio alle 15; arbitro Ambrosino di Torre del Greco; diretta web sul canale youtube del Ravenna FC; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro). Si torna in campo a distanza di 10 giorni dal blitz di San Damaso contro la Cittadella Vis Modena. A 2 turni dalla conclusione della ‘regular season’ (domenica prossima, trasferta a Castel Maggiore contro il Progresso), i giallorossi – secondi della classe con 71 punti – hanno già in tasca il pass per la semifinale dei playoff, da giocare in casa, domenica 11 maggio.

Il Lentigione, guidato in panchina dal faentino Stefano Cassani, insegue al 3° posto a quota 61, ed è dunque padrone del proprio destino in chiave playoff. Conservando la posizione, si garantirebbe la semifinale in casa. In ogni caso, Ravenna-Lentigione è potenzialmente un’anteprima della finale playoff. I reggiani sono annunciati in fiducia, essendo reduci da 6 vittorie e un pareggio nelle ultime 7 giornate: "Dovremo fronteggiare un avversario che ha disputato un grandissimo campionato – ha proseguito mister Marchionni – e che è allenato da un tecnico che mi piace molto per come ha impostato la propria squadra". La posizione in classifica del Ravenna e il vantaggio accumulato, potrebbero lasciare aperto qualche spiraglio per una sorta di turnover o per eventuali esperimenti. Il tecnico giallorosso ha tuttavia escluso questa eventualità: "Non è il momento per gli esperimenti, ma è il momento per dare certezze e concetti di gioco. Chi vuole una maglia da titolare, deve guadagnarsela. Non essendo arrivati primi, abbiamo l’obbligo di assicurarci la finale del 18 maggio. Ma, per arrivarci, dovremo superare l’ostacolo della semifinale dell’11, dimostrando che è stato un peccato non essere arrivati davanti a tutti. Contraccolpi? Non credo che la squadra ne abbia avuti, altrimenti non avrebbe avuto la forza di vincere al 90’ contro la Cittadella Vis Modena".

Per la sfida di oggi, il tecnico capitolino deve rinunciare all’infortunato Lo Bosco. Una nuova tegola è caduta su Nappello, che non è disponibile. Mancherà anche lo squalificato Venturini, che verrà verosimilmente sostituito da Agnelli. Per il centrocampo, torna disponibile Rossetti, mentre Rrapaj, che in settimana ha avuto qualche problema, potrebbe beneficiare di un turno di riposo. La probabile formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Agnelli, D’Orsi; Biagi, Ilari, Mandorlini; Zagre, Di Renzo.