Ravenna FC prepara il turnover contro Progresso in vista della semifinale playoff

Sarà un Ravenna rivisto e corretto quello che domani pomeriggio, alle 15, al ‘Weisz’ di Castel Maggiore, affronterà il Progresso, per l’ultimo impegno di regular season. Oltre agli infortunati Lo Bosco e Nappello, mister Marchionni rinuncerà verosimilmente a Onofri, Biagi, Esposito e Rrapaj, tutti in diffida e a rischio squalifica. In vista della semifinale dei playoff, e per avere la rosa ‘pulita’ dal punto di vista disciplinare, la trasferta di domani sarà dunque l’occasione per effettuare un po’ di turnover. I giallorossi torneranno poi in campo domenica 18, al ‘Benelli’, per la semifinale del playoff.

La giornata n.38 è stata spezzettata in due per via del ricorso della Zenith Prato, che chiede la restituzione dei 15 punti di penalizzazione inflitti per aver schierato un giocatore squalificato. Fra le gare in programma domani, c’è comunque Pistoiese-Tau Altopascio. Il derby toscano decreterà in ogni caso l’avversario dei giallorossi. Per evitare il Ravenna, il Tau – a -1 in classifica rispetto alla Pistoiese – dovrà vincere.

Nel frattempo, la scorsa settimana, in un clima di grande entusiasmo, una delegazione del Ravenna Fc guidata dal vicepresidente Ariedo Braida, ha fatto visita alla scuola primaria ‘Filippo Mordani’ di Ravenna. Erano presenti all’incontro anche il dg Paolo Scocco, il ds Davide Mandorlini e il responsabile delle relazioni esterne Lorenzo Tonetti.

L’iniziativa ha rappresentato la conclusione di un progetto educativo che ha visto gli alunni della scuola, partecipare ad alcune attività legate al calcio e ai suoi valori, culminate nella presenza allo stadio in occasione della semifinale di Coppa Italia tra Ravenna e Lavagnese. Durante l’incontro, gli alunni hanno accolto gli ospiti con curiosità e partecipazione, ponendo domande, intervenendo con entusiasmo e condividendo momenti di allegria e riflessione.

Un segnale di quanto il messaggio lanciato dalla società sia stato recepito e apprezzato dai più piccoli. L’evento si è svolto in concomitanza con le celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione. In un momento particolarmente toccante, il coro della scuola, diretto dalla maestra Catia Gori, ha intonato l’inno di Mameli, alla presenza della dirigente scolastica e del corpo insegnante, sottolineando il valore della memoria storica e dell’identità condivisa. Ariedo Braida, vicepresidente del Ravenna, ha portato la propria testimonianza di una vita dedicata al calcio ai massimi livelli, forte di una lunga carriera che lo ha visto protagonista in società di primo piano come Milan e Barcellona, e recentemente premiato nella ‘hall of fame’ del calcio italiano.