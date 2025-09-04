Ravenna fra rimpianti e recriminazioni : "Preso gol nell’unica occasione concessa"

In attesa del rientro di Luciani e del debutto di Okaka, è Cristian Spini (assieme a Matteo Motti) a tenere le redini del reparto avanzato del Ravenna. Ventiquattro anni, attaccante di Treviglio, Spini è reduce da due stagioni in serie C, la prima da titolare con 5 reti col Lumezzane, dov’era rimasto dopo aver vinto la serie D; la seconda, da comprimario, divisa a metà fra Spal e Trapani (2 reti in 24 presenze, ma solo 8 da titolare).

Il ko nel derby di Forlì ha interrotto l’avvio positivo dei giallorossi, che avevano vinto in Coppa Italia col Cittadella e al debutto in campionato col Campobasso: "Non meritavamo di uscire dal Morgagni a mani vuote, con zero punti – ha spiegato Spini –. Avremmo potuto capitalizzare qualche occasione da rete e sfruttare meglio alcune situazioni, che comunque abbiamo creato. Dispiace perché abbiamo preso gol, in pratica, nell’unica occasione che abbiamo concesso ai nostri avversari. C’è del rammarico per il risultato, ma, quello che ho visto, mi rasserena, perché il Ravenna ha fornito una buona prestazione. Prestazione che non era scontato farla a Forlì".

Partito come punta in coppia con Motti, Spini si è poi adattato al copione, quando mister Marchionni, nella ripresa, dopo il gol di Saporetti, ha cambiato assetto con l’inserimento di Zagre e con la rivisitazione del centrocampo: "Nessun problema, mi metto a disposizione del mister e delle esigenze che si manifestano durante il corso della partita. Del resto, le mie caratteristiche sono proprio queste, sono un giocatore che può svariare e che può giocare di punta, ma anche da trequartista. E mi posso pure allargare. Preferisco tuttavia stare il più vicino possibile alla porta e sfruttare al meglio le occasioni che arrivano".

Spini è quindi tornato sul match del Morgagni e sull’apporto dei 611 ravennati nel settore ospiti: "È stata una partita dispendiosa. Certe volte, l’inerzia della gara fa emergere energie supplementari. La voglia di provare a vincere era tanta, poi abbiamo cercato di pareggiare. Vedere un pubblico così appassionato, anche in trasferta, è positivo. Ci dispiace non aver soddisfatto le loro aspettative. Sappiamo quanti sacrifici fanno i nostri tifosi e vorremmo sempre ripagare il sostegno che ci danno". Dopo la trasferta di Forlì, il Ravenna è tornato subito in campo. All’orizzonte c’è infatti l’inedita sfida di domenica al Benelli contro i piemontesi del Bra: "Dobbiamo ripartire – ha concluso Spini – dalle certezze che abbiamo, ovvero dalla grande solidità e dalla voglia di fare e di portare a casa la partita. Abbiamo le carte in regola, come del resto lo abbiamo dimostrato anche a Forlì".