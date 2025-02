Ravenna Guai a sottovalutare l’Imolese

Come non c’era da sottovalutare il Sasso Marconi nel match, poi vinto in trasferta, domenica scorsa, così – e forse a maggior ragione – non ci si potrà distrarre domenica per l’arrivo dell’Imolese al Benelli. La formazione rossoblù, pur non attraversando un momento particolarmente prolifico della stagione, resta comunque un avversario ‘credibile’. Il 6° posto a quota 32 punti, racconta di un avvio di stagione allo sprint, ma anche, più di recente, di un lungo periodo di crisi. L’imolese, pur conservando la posizione più a ridosso della zona playoff, benché a -9 dal Lentigione, ha smarrito la via della vittoria, che manca dall’8 dicembre, ovvero da 8 turni (Imolese-San Marino 2-1). Nelle ultime 7 giornate, la formazione di mister D’Amore, ha confezionato 4 pareggi e 3 sconfitte, compresa quella particolarmente dolorosa e inaspettata di domenica scorsa, in casa, contro il fanalino di coda Fiorenzuola (0-2). Il numero dei gol segnati dall’Imolese (30) è in linea con la media, mentre il Ravenna – solo Amoabeng (infortunato) e Lordkipanidze (squalificato) ancora al palo – dovrà sfruttare le numerose amnesie difensive degli avversari, che hanno portato la difesa ad incassare bn 27 reti, cioè più del doppio di quelle subite dai giallorossi che, peraltro, mantengono il primato di miglior reparto arretrato del girone D. Nella speciale classifica delle difese meno perforate della serie D, il Ravenna è al 5° posto, dietro a Siracusa nel girone I (9), Bra nel girone A (11), Samb nel girone F (12) e Cassino nel girone G (12). Osservato speciale del match di domenica sarà Simone Raffini, peraltro ex di turno. Il ventottenne attaccante di Castel San Pietro Terme ha infatti giocato due stagioni con la maglia del Ravenna, dal 2018 al 2020, collezionando complessivamente 55 presenze in campionato col corredo di 5 gol, più 2 in Coppa Italia.

Nelle successive stagioni, Raffini ha affrontato il Ravenna da avversario in 5 occasioni. Nel 20-21 in C con la Fermana, giocando un solo minuto (e rimediando una ammonizione) nel successo 2-1. La stagione più significativa per lo scontro diretto coi giallorossi è tuttavia la successiva, a Carpi, in serie D. Raffini è andato segno nel famoso 5-5 dell’andata al Cabassi; nello 0-3 del Benelli in occasione del match di ritorno e anche nel successo 2-1 al 2° turno di Coppa, di nuovo al Cabassi. Quest’anno, con la maglia dell’Imolese, ha già firmato 7 reti, di cui 2 su rigore, quasi tutti decisivi: doppietta al debutto stagionale nel 3-2 col Corticella; uno nel ko 2-3 contro il Tau; uno pesantissimo per sconfiggere 1-0 in trasferta la Cittadella Vis Modena; 2 per il pareggio 2-2 di Prato; uno decisivo per il 2-2 casalingo col Corticella.