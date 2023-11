Ravenna, il pareggio costa la vetta. Giallorossi raggiunti solo nel finale

AGLIANESE

1

RAVENNA

1

AGLIANESE: Aiolfi, D Ancona (67’ D’Amico), Maloku, Iacoponi, Pupeschi, Fiaschi (67’ Santapria), Gabbianelli (25’ Grilli), Perugi (85’ Viscomi), Bocalon (90’ Marcellusi), Marino Roberto, Lika. A disp. Vilardi, Tesi, Cecchi, Bifini. All. Baiano.

RAVENNA: Cordaro, Gobbo (67’ Agnelli), Marino Mattia, Tirelli (85’ Varriale), Sabbatani (59’ Pavesi), Rrapaj, Boccardi (67’ Spezzano), Mancini, Sare, Esposito, Alluci (77’ Campagna). A disp. Rossi, Ravaglia, Vinci, Calandrini. All. Gadda.

Arbitro: Dorillo di Torino

Marcatori: 14’ Sabbatani, 80’ Marino Roberto

Note: 88’ espulso Pupeschi, ammoniti Sabbatani, Marino Roberto, Marino Mattia, Perugi, Agnelli.

Il Ravenna prende in mano la gara fin dall’inizio, va in vantaggio, poi controlla per 70 minuti ma dopo subisce la reazione dell’Aglianese che arriva al pareggio. Nel primo tempo la squadra di Gadda si impone a centrocampo e arriva al gol già al 14’ con Sabbatani pronto a ribadire in rete una respinta del portiere Aiolfi su un rasoterra secco dal limite di Tirelli. Il Ravenna non produce molte conclusioni ma controlla il gioco, vince i contrasti, governa la mediana con Rrapaj e Sare Aziz e soprattutto non concede niente in difesa dove Gobbo, Esposito e Boccardi non sbagliano un colpo. Per l’Aglianese nella prima frazione solo un’azione personale di Lika bloccata dal recupero della difesa e un colpo di testa di Maloku. L’Aglianese sbaglia molto in fase di costruzione al 25’ perde anche il trequartista Gabbianelli per infortunio. Nel secondo tempo la squadra di Baiano ha un approccio più intraprendente ma il Ravenna, pur abbassandosi un po’, mantiene una struttura solidissima. Nei primi venti minuti l’Aglianese produce solo due cross da destra di Bocalon e di Roberto Marino parati da Cordaro. La squadra ospite non affonda ma gestisce e va alla conclusione due volte al 3’ con Rrapaj e al 19’ con Pavesi, subentrato a Sabbatani. In entrambi i casi il pallone finisce alto. La partita ha una svolta al 22’ quando Baiano effettua alcuni cambi e passa ad un 4-2-4 a trazione anteriore. L’Aglianese inizia a pressare e il Ravenna scricchiola ed entra in difficoltà. Al 35’ arriva il pareggio di Roberto Marino che dopo un’azione insistita dell’Aglianese sferra un gran tiro da appena dentro l’area. L’Aglianese va caccia del secondo gol, quando viene frenata dall’espulsione per doppia ammonizione di Pupeschi al 43’. Negli ultimi minuiti il Ravenna cerca di sfruttare la superiorità numerica e per poco non ci riesce perché al 93’ su cross di Mattia Marino da sinistra irrompe sul lato opposto Mancini che costringe Aiolfi ad una parata difficilissima sulla linea di porta. Classifica: Victor San Marino 19; Ravenna e Imolese 18, Forlì e Fanfulla 17; Sammaurese e Carpi 15; Prato, Lentigione, Corticella e Pistoiese 12; Aglianese Calcio 11, Sant’Angelo e Mezzolara 10; Borgo San Donnino, Sangiuliano City 8; Certaldo e Progresso 6.

Giacomo Bini