Ravenna Il Tir è inarrestabile, sono già sette

Tre gol nel precampionato d’agosto; un gol in Coppa Italia a Budrio sempre contro il Mezzolara; 7 gol in campionato, tutti peraltro al ‘Benelli’. È Mattia Tirelli il bomber del Ravenna capolista, tra l’altro vice capocannoniere del girone D dietro a Gobbi del Sant’Angelo, e in condominio con Merlonghi del Forlì, prossimo avversario dei giallorossi in trasferta.

"Il mio primo obiettivo – ha spiegato il ventunenne attaccante bresciano, arrivato dal Brusaporto – è quello di lavorare per i compagni e per la squadra, cercando di migliorare ogni giorno per portare avanti questi risultati. Continuando così, i gol vengono da soli. Del resto, quando ci si mette grinta, forza e spirito di volontà, le vittorie arrivano". Un gol di testa in acrobazia sull’assist di Campagna, e un gol d’astuzia, sfruttando l’amnesia del portiere ospite Malagoli. Tirelli ha dunque contribuito in maniera concreta al 4-1 casalingo di domenica contro il Mezzolara: "Il gol che mi ha dato più soddisfazione è stato il primo, perché comunque è stato un bel gol, anche a livello di movimento. Ho provato tuttavia soddisfazione anche per il secondo, perché durante la settimana proviamo sempre ad andare in pressing sui retropassaggi degli avversari. Il campionato in corso? È molto combattuto perché, come dice la classifica, siamo tutte lì. Ogni volta che vinciamo, la speranza è quella di staccare le avversarie, ma, come si vede, vincono anche loro, portando a casa partite difficili. Anche col Mezzolara non è stato semplice all’inizio. A livello di gioco infatti ci ha messo in difficoltà". A renderla una passeggiata, ci ha pensato il Ravenna e il suo impianto di gioco: "Doveva essere una partita facile – ha proseguito Tirelli – ma non è stato così, perché, quando affronti avversarie che hanno bisogno di punti, diventa complicato venirne a capo a livello mentale. Quindi, bisogna essere bravi sotto tutti punti di vista".

Tirelli ha segnato 4 reti lo scorso anno al Brusaporto, mentre nella stagione precedente, al Real Calepina, sempre in D, era arrivato a quota 7: "Il mio record di gol in serie D è stato 7, realizzato due anni fa, e adesso l’ho già raggiunto. È una grande soddisfazione, perché ho raggiunto questo traguardo così presto, già a metà novembre. Sono 7 gol che ho realizzato tutti al Benelli. Giocare in questo stadio, con questa gente, è un valore aggiunto. Così come quando giochi in trasferta. A San Mauro Pascoli, i nostri tifosi erano oltre 150. Sono cose importanti queste, che ti danno qualcosa in più, soprattutto per uno come me, che viene da un girone nel quale non ci sono mai troppi tifosi". Il nuovo obiettivo potrebbe essere quello di segnare il primo gol in trasferta. Magari cominciando dal derby di domenica a Forlì: "Il ruolo aiuta di sicuro. L’anno scorso giocavo esterno ed ero meno vicino alla porta. Quest’anno invece, riesco a realizzare anche gol di testa perché posso attaccare la porta, partendo da una posizione più centrale".