Ravenna In attacco fiducia a Spini e Motti

È nel segno dell’abbondanza (ma non in attacco), che il Ravenna si approccia al match di domani pomeriggio, alle 17.30, al Benelli, contro il neopromosso Bra. Mister Marchionni ha in pratica gli stessi effettivi avuti a disposizione per il derby di lunedì scorso a Forlì, con l’aggiunta del difensore esterno Luca Falbo, prelevato dal Rimini. Le defezioni permangono tuttavia nel reparto avanzato dove, due punte su cinque, restano praticamente inutilizzabili.

L’atteso bomber Luciani è sulla via del rientro, ma, come da cronoprogramma, sarà verosimilmente disponibile dalla trasferta della domenica successiva al ‘Francioni’ di Latina, contro il Guidonia. Discorso diverso per Okaka, il cui ingaggio è stato ufficializzato alla viglia del match di Forlì, e che è alla ricerca della miglior condizione dopo un prolungato periodo di inattività. Motti e Spini, rimasti a secco al Morgagni, restano sulla carta i probabili designati per la maglia da titolare, con Zagre – che col Forlì è andato vicino al gol – come unica alternativa di ruolo. Detto questo, non è escluso che il tecnico giallorosso riproponga lo stesso undici andato in campo finora nelle tre gare ufficiali disputate, ovvero in Coppa Italia contro il Cittadella, e in campionato contro Campobasso e, appunto, Forlì.

L’unica variazione tecnica che potrebbe concretizzarsi è, in difesa, la maglia da titolare assegnata a Donati al posto di Scaringi. I giallorossi, in una sfida fra matricole, si troveranno di fronte un Bra che, finora, ha raccolto un punto nelle prime due gare di campionato. Dopo una pre season di sconfitte ‘amichevoli’ contro formazioni comunque di rango (0-5 col Pisa, 0-1 col Palermo e 0-7 con l’Entella, oltre all’1-2 in Coppa Italia contro l’Arezzo), l’undici piemontese, che si schiera con lo stesso modulo del Ravenna, cioè il 5-3-2, ha perso anche al debutto in campionato, al ‘Riviera delle Palme’ contro la Samb. L’urlo strozzato in gola è invece quello di sabato scorso, all’esordio ‘casalingo’, a Sestri Levante (location stagionale scelta per l’inadeguatezza del proprio impianto), contro il Perugia. Per due volte in vantaggio, i cuneesi si sono fatti raggiungere al 12’ minuto di recupero, su rigore, concesso peraltro dopo la revisione all’Fvs.

Nel frattempo è attiva (nei tradizionali punti vendita del circuito Vivaticket e online, fino al fischio d’inizio) la prevendita dei biglietti. Con l’introduzione del biglietto nominativo, obbligatorio in serie C, il Ravenna Fc invita gli sportivi giallorossi a premunirsi dei titoli di accesso in prevendita, in modo da evitare le code ai botteghini. In ogni caso, domani, biglietterie e cancelli apriranno alle 16.