Ravenna, in attacco scalpita Zagre. Ma l’Imolese giocherà senza affanni

Da una insidia all’altra. Dopo il blitz di Sasso Marconi, il Ravenna torna al Benelli per sfidare l’Imolese (fischio d’inizio alle 14.30; arbitro il capitolino Guitaldi della sezione di Rimini; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro; diretta web in chiaro sul canale youtube del Ravenna Fc). Il match è valido per la giornata n.23, sesta del girone di ritorno. Alla fine della regular season mancano 12 turni. I giallorossi, che sono in vetta alla classifica con 51 punti in condominio col Forlì e a +3 sul Tau Altopascio, giocheranno anche mercoledì pomeriggio (sempre al Benelli), alle 17.30, la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lavagnese.

Il ruolino di marcia in campionato, racconta di una striscia di 17 risultati utili consecutivi (15 con Marchionni in panchina), nel corso dei quali i punti lasciati per strada sono stati pochissimi, considerando le 14 vittorie e i 3 pareggi con Riccione, Tau e Tuttocuoio. Al Benelli arriva un avversario che, avendo come obiettivo la salvezza, potrà giocare senza affanni e senza l’obbligo del risultato a tutti i costi. L’imolese occupa infatti la sesta posizione a quota 32. La distanza dalla zona playoff è considerevole (-9), ma la corsa va fatta guardandosi alle spalle. E la zona pericolo è molto lontana, ovvero 10 lunghezze.

A dire il vero, la formazione rossoblù non sta attraversando il miglior periodo della stagione, non vincendo da 8 turni, cioè dall’8 dicembre. Nelle ultime 7 giornate, ha portato a casa 4 pareggi e 3 sconfitte. Proprio domenica scorsa è arrivato un inatteso ko interno 0-2 contro il fanalino di coda Fiorenzuola. La formazione di mister D’Amore viene presentata come giovane e sbarazzina, dotata di gamba e ritmo. Il terminale offensivo più prolifico è tuttavia il ventottenne ex giallorosso Raffini, in gol finora 7 volte, di cui 2 su rigore. Raffini ha già segnato 3 gol al Ravenna – in 3 partite differenti, fra Campionato e Coppa Italia – nella stagione 2021-22 quando vestiva la maglia del Carpi.

Nella stagione in corso, all’andata, il Ravenna espugnò 1-0 il ‘Galli’ con rete di Onofri su assist di Rossetti. Per la sfida odierna, mister Marchionni deve rinunciare agli infortunati Amoabeng e Nappello (che ha subìto una ricaduta al polpaccio) e allo squalificato Lordkipanidze, che estingue oggi il debito di 3 turni con la giustizia sportiva. In attacco scalpita Zagre, che però, mercoledì, potrebbe diventare l’apriscatole della Coppa Italia. La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Fresia; Milan Onofri, Esposito, Venturini, Rrapaj; Biagi, Rossetti, Ilari; Lo Bosco (Zagre), Manuzzi.