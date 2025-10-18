Ravenna In casa con l’Arezzo zero sconfitte

È una tradizione casalinga ampiamente favorevole quella del Ravenna negli scontri diretti con l’Arezzo, avversario domani pomeriggio nel big match della decima giornata. Fra Darsena e Benelli, i precedenti fra le due squadre, oggi appaiate in vetta alla classifica di serie C, non sono tantissimi (12), ma, nel bilancio, spicca lo ‘zero’ nella casella delle sconfitte. Fra le mura amiche infatti, quando i giallorossi si sono trovati a competere con l’Arezzo, sono arrivate solo vittorie (5) o pareggi (7). Dal 2011 ad oggi, i due club si sono ritrovati per 7 volte nella stessa categoria, in serie D o in serie C, ma solo una volta, nel campionato di serie C 2020-21, anche nello stesso girone. Nell’ultimo ‘contatto’ avuto, Ravenna e Arezzo hanno diviso la posta, sia all’andata, sia al ritorno, col medesimo risultato di 1-1. Il bilancio complessivo vede leggermente in vantaggio gli amaranto, che conducono con 8 vittorie, 9 pareggi e 7 sconfitte. In realtà però, dal conteggio sono state escluse le due vittorie giallorosse conseguite nella stagione ’92-93, ovvero quella della prima storica promozione in B, dal momento che l’Arezzo si ritirò dal campionato in corso d’opera, alla ventottesima giornata, subito dopo aver affrontato i ravennati.

Per questo motivo, sono state cancellate Ravenna-Arezzo 3-0 (Fiorio e doppietta di Sotgia) e Arezzo-Ravenna 0-1 (Francioso), un po’ come successo due stagioni or sono alla Pistoiese. La sfida di domani (fischio d’inizio alle 14.30, biglietti esauriti già mercoledì dopo 2 ore di prevendita; quartiere Stadio off limits dalle 12.30 per le tradizionali ordinanze antivetro, antialcol e sulla viabilità) sarà interessante anche sotto il profilo tattico. La ‘filosofia’ avvolgente del 5-3-2 di mister Marchionni, che si trasforma rapidamente in 3-5-2 nella fase di possesso palla e che fa leva sulle verticalizzazioni e sugli inserimenti dei mediani, avrà come contraltare il 4-3-3 proposto da Cristian Bucchi, ovvero un approccio molto differente.

Un approccio che punta molto sul tridente e che si è mostrato molto remunerativo, soprattutto in trasferta, dove l’Arezzo vanta un percorso netto, fatto di 4 vittorie su 4. A proposito di numeri, non va dimenticato che Ravenna e Arezzo non hanno ancora pareggiato. Il rilievo statistico, tradisce forse una più profonda predisposizione delle due squadre a non speculare sul risultato. Tra l’altro, in diverse occasioni, sia i giallorossi (Guidonia da 0-1 a 2-1 e Perugia da 0-2 a 3-2), sia gli amaranto (Carpi da 0-1 a 2-1, Juve U23 da 0-2 a 3-2 e Pianese da 0-2 a 4-2), sono andati sotto nel punteggio, per poi rimediare con coraggio e organizzazione.