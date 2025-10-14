Ravenna, inizio stagione da mille e una notte: "Gol annullato alla Samb? Non so cos’è successo"

La settima vittoria consecutiva ha permesso al Ravenna di restare in vetta alla classifica in condominio con l’Arezzo, prossimo avversario, domenica, alle 14.30, al Benelli. Mister Marchionni ha guidato il Ravenna al blitz del Riviera delle Palme contro la Sambenedettese, che non era (e non è) propriamente una squadra materasso.

Marchionni, qual è il significato di una vittoria in trasferta davanti a 8.500 spettatori?

"La bellezza dello stadio e del pubblico. Ecco tutto quello che serve per una partita di calcio. È bello giocare partite come queste. Sono esperienze che un calciatore deve fare, perché se le porterà dietro, perché temprano e perché ti danno la possibilità di dimostrare quanto vali".

Il Ravenna ha fatto bottino pieno con l’unico tiro (dei 3 complessivi) nello specchio della porta.

"Se questo è il risultato finale, a volte bisogna giocare anche questo tipo di partite. Non sempre le gare si sviluppano in maniera ‘facile’. Sapevamo a cosa saremmo andati incontro, sapevamo che la partita sarebbe stata difficilissima e sapevamo che avremmo dovuto sfruttare le poche occasioni concesse dagli avversari. La Samb del resto era in fiducia: era reduce da 3 vittorie consecutive".

Con 3 tiri e un gol, la percentuale di conversione è stata altissima. Ma anche la fase difensiva è andata bene, col 2° clean sheet stagionale.

"È normale che, se produci poche occasioni, ma fai gol, vuol dire che raccogli tanto. La forza del Ravenna però, non è solo quella vista a San Benedetto del Tronto. Quello che i miei giocatori stanno facendo da inizio stagione è qualcosa di eccezionale. Nell’analisi della situazione, non mi soffermerei solo sulla partita singola".

Dunque la gara del Riviera delle Palme può essere considerata anche una sorta di ‘punto di partenza’?

"Certo, è normale che dobbiamo migliorare. Potevamo fare molto di più. Risultato giusto? Non so se il risultato sia stato giusto. Per nostra fortuna, la Sambenedettese non è stata abile a segnare".

Il valore dell’avversario?

"Abbiamo comunque affrontato una buona squadra, che ci ha messo molto in difficoltà. Una squadra formata da giocatori bravi, che conosco anche personalmente".

Sull’episodio del gol annullato a Sbaffo nel recupero, sul quale la Samb ha protestato molto, anche nel post partita. Cosa può dire?

"Ero girato, i miei collaboratori mi hanno detto che l’arbitro aveva fischiato. Non so cosa sia successo. I giudizi vanno dati in presa diretta, quando si vedono le cose".

Roberto Romin