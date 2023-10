Ravenna, ko da cancellare in fretta: "Cerco di sfruttare ogni occasione"

La prima sconfitta stagionale è arrivata dal Titano. Sconfitta, ma non bocciatura per il Ravenna, che ora è atteso dal turno infrasettimanale di domani ad Agliana. L’occasione per il riscatto è dunque immediata. Resta però il ko 2-1 contro la Victor San Marino, con qualche scoria da valutare. Nappello, ad esempio, è recuperato, ma non verrà rischiato. C’è invece Agnelli, che lamenta un risentimento muscolare da valutare in queste ore. Stesso discorso per il ginocchio di Magnanini, che ha costretto il centrale estense al forfait proprio a ridosso del match. Al suo posto, mister Gadda ha fatto debuttare Alessandro Gobbo.

Per il diciannovenne difensore centrale bolognese, arrivato in estate dalla Spal (con cui ha vinto 2 scudetti U18) si è trattato dell’esordio coi ‘grandi’: "Il campo e la superficie sintetica erano diversi da quelli a cui siamo normalmente abituati, però non deve essere assolutamente una scusa. È vero che il modo di giocare cambia, perché il rimbalzo della palla è più veloce, e dunque, alcuni gesti atletici possono risultare differenti, ma non ci sono alibi. È stata una partita fisica, contro una Victor San Marino molto organizzata, che ha giocato anche in un modo, se vogliamo, un po’ particolare, perché, in fase di costruzione, era tosta, soprattutto da andare a prendere nelle uscite. Purtroppo è arrivata la prima sconfitta della stagione, ma la prestazione è stata comunque positiva. Dobbiamo sicuramente ripartire in fretta per la trasferta di domani ad Agliana". Il Ravenna è andato sotto di due gol, poi ha reagito, dimezzando lo svantaggio, ma non h avuto la forza per arrivare al pareggio: "Come detto – ha ribadito Gobbo – la Victor San Marino è una squadra molto fisica e, in particolare, dotata di centimetri. I nostri avversari hanno sfruttato molto i ‘blocchi’ in area di rigore. Noi abbiamo sofferto soprattutto questo aspetto". Il morale della truppa non potrà essere necessariamente al settimo cielo, ma, tornare in campo subito per il turno infrasettimanale, aiuterà a dimenticare in fretta un ko peraltro indolore, visto che il Ravenna ha conservato la vetta solitaria della classifica.

"Vincere – ha proseguito Gobbo – piace ovviamente a tutti. E a noi piacerebbe vincere ogni domenica, però il campionato è lungo e articolato, ed è inevitabile che, prima o poi potesse capitare un incidente di percorso. L’importante sarà la reazione". Il difensore giallorosso ha poi raccontato la propria esperienza al Ravenna: "Sono qui per crescere ed imparare dai compagni di squadra più esperti. Finora, purtroppo, ho trovato poco spazio, ovviamente anche per meriti altrui. Nello specifico, mi riferisco a Magnanini, che, nel ruolo, è fortissimo ed ha più esperienza del sottoscritto nel campionato di serie D, essendo alla terza stagione in questa categoria. Io sto cercando di crescere, di imparare e di prendere tutto quello che posso in allenamento, anche dallo stesso Magnanini, che è rimasto fuori per un piccolo infortunio. Io ho cercato di sfruttare l’occasione".