Ravenna, la C a un passo. Intanto Rossetti prolunga

"Sono molto contento di continuare il mio percorso col Ravenna". Anche l’avventura di Matteo Rossetti (foto) prosegue in giallorosso. Il club di via Raul Gardini ha ufficializzato ieri mattina la prosecuzione dell’accordo col centrocampista centrale piemontese. Nella stagione appena conclusa, Rossetti, impiegato nel ruolo di ‘play basso’ da mister Marchionni, ha collezionato 28 presenze (e 3 assist) in regular season, partendo titolare in 22 occasioni. Nel bilancio vanno poi aggiunte le due vittoriose gare di playoff contro Pistoiese e Tau Altopascio, oltre ai 5 gettoni accumulati in Coppa Italia, fra cui anche la finale di Teramo contro il Guidonia, culminata col successo.

"Ravenna – ha aggiunto il ventiseienne regista di Saluzzo – è sempre stata la mia prima scelta. Giocare davanti ai nostri tifosi è sempre stato speciale e non vedo l’ora di ricominciare per riprovare quelle emozioni. Speriamo tanto di poter fare tutto questo in serie C". Con l’annuncio di Rossetti, la rosa del Ravenna inizia a prendere lentamente forma. Il primo annuncio in casa ravennate era stato la scorsa settimana quello di Matteo Motti, centravanti del Tau Altopascio e capocannoniere del girone D di serie D con 19 reti, capace di convincere la dirigenza giallorossa a giocare d’anticipo per non farselo scappare.

Al ventisettenne bomber fiorentino, che in caso di ripescaggio sarà al debutto in serie C, si è poi aggiunto, l’altro giorno, il nome di Adriano Esposito, brillante ‘libero’ della difesa ravennate, in grado di imporsi nelle ultime due stagioni a Ravenna con prestazioni molto concrete, tanto da risultare fra i migliori in assoluto per rendimento. Esposito ha guidato la difesa giallorossa alla vittoria dei playoff 23-24 e 24-25, oltre alla Coppa Italia. Il suo erede designato è il baby Mattia Drapelli, classe 2006, nato calcisticamente nel Classe e affermatosi col Ravenna in ‘prima squadra’ nelle gare di Coppa Italia, grazie anche alle reti decisive per le vittorie esterne contro Lentigione e Castelfidardo.

Intanto la Lega Calcio ha respinto la domanda del Brescia, in seguito all’istruttoria svolta dalla Covisoc, la Commissione di Vigilanza sulle società professionistiche, che ha riscontrato il mancato rispetto dei criteri legali ed economico-finanziari. Ora per il Ravenna in C manca solo l’annuncio.