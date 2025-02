Ravenna, la tegola. Guaio muscolo tendineo. Ilari out almeno 4 gare

Lesione muscolo tendinea da rivalutare nei prossimi giorni. Ecco l’esito degli accertamenti strumentali effettuati ieri da Marco Ilari. Il centrocampista giallorosso, uno dei top player arrivati al mercato di riparazione alla corte di mister Marchionni, rimasto vittima di uno stiramento, domenica, nell’azione che ha portato al 3° gol contro l’Imolese, ne avrà per 2-3 settimane. Ilari dunque salterà di sicuro 4 partite, ovvero le 2 di semifinale contro la Lavagnese, e le 2 di campionato contro Piacenza e United Riccione. A rischio la gara di San Marino. Il rientro potrebbe avvenire domenica 9 marzo contro lo Zenith Prato o, in caso di accesso alla finale di Coppa, mercoledì 12. La sosta per il Viareggio consentirà comunque di ricaricare adeguatamente le pile prima dell’attesissimo derby col Forlì di domenica 26 marzo al ‘Morgagni’.