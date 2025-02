Ravenna, le ’dieci finali’ sotto la lente. Difesa ermetica, ma il Forlì segna di più

Dieci partite, dieci finali. C’è un po’ di retorica e di ‘frase fatta’, ma, forse, la dinamica è più vera di quanto le parole non possano dire. A 10 turni dalla fine della regular season abbiamo preso il calendario e lo abbiamo ‘studiato’. Partendo da 3 ‘assiomi’. Il Ravenna ha l’obiettivo di vincere il campionato, perché è l’unico modo per conquistare la promozione in C; ha 2 punti di ritardo dal Forlì; ed è ancora padrone del proprio destino. Per il resto, si entra nel campo delle ipotesi, delle proiezioni, dei confronti e delle speranze. Da qui al 4 maggio qualcosa succederà. Nel bene o nel male. Serie C o serie D. Dentro o fuori. E l’adrenalina sale progressivamente. Ravenna e Forlì sanno che non possono sbagliare un colpo. Anche solo un pareggio, sporterebbe gli equilibri. Ogni domenica si scenderà in campo con un occhio, in diretta, sul match della rivale. Se il derby del 23 marzo si giocasse oggi, la capolista avrebbe a disposizione 2 risultati su 3. Invece, ci sono ancora 3 turni da mandare agli archivi (oltre alla Coppa Italia per i giallorossi), e poi ce ne saranno altri 6 dopo la sfida del ‘Morgagni’. Dal punto di vista della difficoltà, al netto delle bucce di banana che sono sempre dietro l’angolo come quella pestata dal Forlì nel 2-3 casalingo contro la Zenith Prato, il calendario è pressoché sovrapponibile. Entrambe giocheranno 5 gare in casa e 5 in trasferta. Il Forlì – sulla carta – avrà il vantaggio del fattore campo nello scontro diretto, ma, quel giorno, al Morgagni, a prescindere dalla classifica, è facile prevedere che anche il Ravenna giocherà ‘in casa’. Anche sul fronte dei ‘pregi e difetti’, la bilancia propone un sostanziale equilibrio. Il Ravenna ha una rosa più ampia e una difesa leggermente più ermetica (13 a 15 il bilancio delle reti incassate), ma paga – almeno finora – sul versante realizzativo (41 reti realizzate). Il Forlì invece ha forse meno alternative, ma un attacco più incisivo e regolare nel trovare la via del gol (51). Domenica scorsa, la coppia di testa è ‘scoppiata’ per il successo casalingo del Forlì con la Cittadella Vis Modena e il contemporaneo pareggio del Ravenna a Piacenza. Ora si potrebbe ‘riaccoppiare’. Il turno alle porte propone infatti un grado di difficoltà inverso. Il Ravenna ospita un United Riccione alle prese con problemi assortiti, mentre il Forlì è in trasferta a Lentigione, sul campo della quinta forza del campionato che, all’andata, impose l’1-1. I giallorossi affronteranno lo United Riccione con lo stesso organico di domenica scorsa (Amoabeng, Nappello, Ilari, Mereghetti e Drapelli ko). Un turno di sosta potrebbe averlo Venturini, che ha una caviglia in disordine. Agnelli è in preallarme.