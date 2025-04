Ravenna-Lentigione: Sfida Cruciale per i Playoff di Serie C

Che non sia un match banale, lo dice la classifica. E anche la storia. Ravenna-Lentigione di domani pomeriggio al Benelli (fischio d’inizio alle 15), metterà di fronte la seconda della classe, certa della pole position in chiave playoff dall’alto dei suoi 74 punti a 2 turni dalla fine della regular season; contro la terza, che insegue a quota 61 e che punta a conservare la posizione. I reggiani devono guardarsi le spalle dal Tau Altopascio (60 punti) e dalla Pistoiese (58). Il 3° posto della ‘stagione regolare’ garantisce infatti di giocare fra le mura amiche la semifinale playoff, col vantaggio dell’accesso in finale in caso di parità dopo i tempi supplementari.

Sulla carta, Ravenna-Lentigione interessa più gli ospiti, ma i giallorossi puntano comunque a chiudere la stagione in maniera positiva, per poi affrontare i playoff da protagonisti. Vincere i playoff permetterebbe di ambire al ripescaggio in Serie C. Da fronteggiare ci sarà un Lentigione in forma smagliante. La squadra di mister Stefano Cassani – tecnico faentino, figlio dell’ex ct della nazionale di ciclismo Davide, ed ex allenatore delle giovanili giallorosse – nelle ultime 7 giornate ha collezionato 6 vittorie e un pareggio.

Si tratta di una media altissima, tenuta in pratica solo dal Forlì (12 vittorie di fila), e migliore anche di quella fatta registrare dal Ravenna, che ha perso a Forlì e pareggiato ad Altopascio. Il Lentigione gioca abitualmente col 3-4-2-1. L’ex Sabba è uno dei mediani. L’attaccante di riferimento è invece capitan Nanni, che, oltre a 4 assist, finora ha segnato 9 reti, di cui 6 nelle ultime 10 gare, tutte da titolare. Nella classifica dei marcatori figurano anche Alessandrini e Lombardi, entrambi a quota 6, e Pastore con 5. L’ultimo match – vinto 1-0 in extremis – lo ha tuttavia risolto il ravennate, ex forlivese, Lorenzo Babbi, subentrato a 13’ dalla fine del match esterno di Fiorenzuola, e capace di andare in rete al 92’.

Per la sfida di domani, in casa ravennate, mister Marchionni deve sempre fronteggiare il forfait dell’attaccante Lo Bosco. Anche Rrapaj non è al meglio della condizione e potrebbe beneficiare di un turno di riposo. Dopo aver giocato quasi tutta la stagione da ‘quinto’ di fascia sinistra, nelle ultime 2 giornate contro Fiorenzuola e Cittadella Vis Modena, il capitano giallorosso è stato schierato mezzala, dirottando D’Orsi sulla fascia mancina. Il rientro di Rossetti fa dormire sonni tranquilli al tecnico dei ravennati, che ha dunque l’imbarazzo della scelta per assegnare le 3 maglie di centrocampo (Mandorlini, Calandrini, Ilari, Biagi, Rossetti, Lordkipanidze, oltre a Guida, il cui utilizzo comporterebbe tuttavia un cambio di modulo).