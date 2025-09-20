Ravenna, l’impresa dopo la partenza choc. Spini, Donati e Tenkorang ribaltano il Perugia

Ravenna

3

Perugia

2

RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, Donati, Esposito (35’ st Bianconi), Solini, Rrapaj (35’ st Rossetti); Tenkorang, Lonardi, Di Marco (30’ pt Zagre); Motti (35’ st Scaringi), Spini (45’ ST Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Luciani, Calandrini, Ilari, Sermenghi, Karim, Menegazzo. All. Marchionni.

PERUGIA (4-3-3): Gemello; Calapai, Megalaitis, Dell’Orco, Giraudo; Tumbarello, Joselito (29’ st Broh), Giunti; Matos Santos, Ogunseye (9’ st Montevago), Kanoute (9’ st Bacchin). A disp.: Moro, Yabre, Angella, Terrnava, Torrasi, Nwanege. All. Cangelosi.

Arbitro: Angelillo di Nola.

Reti: 6’ Kanoute, 41’ Matos, 45’ Spini; 16’ st Donati, 18’ Tenkorang.

Note – Spettatori 4.552. Rec.: 3’ e 5’. Angoli 7-5. Ammoniti: Matos, Esposito, Megalitis, Solini.

È un Ravenna immenso, mai domo e con un cuore grande così quello che nella notte del ‘sold out’, rimonta due gol al Perugia e diventa la vera sorpresa di questo scorcio di campionato. La partita del Ravenna comincia in salita. I ritmi sono alti, ma al 6’ gli ospiti passano in vantaggio. Sul cross da destra, Kanoute sfrutta l’anticipo su Da Pozzo e, di testa, beffa Anacoura. Incassato il gol, l’undici di mister Marchionni – sostenuto dal ‘tutto esaurito’ del Benelli – ha cercato subito di riorganizzarsi. Senza ansia, ma con qualche idea. Il grifo però non fa sconti e, ogni volta che prende l’iniziativa, è un graffio. Al 22’, sul primo calcio d’angolo da destra, Ogunseye svetta più in alto di tutti e, con un colpo di testa calibrato, colpisce il palo. I giallorossi provano ad alzare i giri del motore, ma le corsie laterali sono presidiate. Alla mezzora cade la tegola su Di Marco. Toccato duro sulla caviglia, è costretto a dare forfait e ad uscire in barella. Marchionni getta nella mischia Zagre e ridisegna l’assetto tattico, passando al 4-3-3, con Donati spostato a sinistra, capitan Rrapaj sulla mediana e Zagre di punta con Motti e Spini. Al 32’, il colpo di testa di Solini è deviato sopra la traversa. Al 40’ Tenkorang ha una buona intuizione, ma la conclusione è troppo alta. La buccia di banana è dietro l’angolo. In una azione di alleggerimento, il Perugia raddoppia. Matos è più scaltro di Solini e, in diagonale, beffa anche un confuso Anacoura. Sotto di due gol e nel momento peggiore, è Spini a prendere l’iniziativa. Il suo sinistro dal limite trova la retta giusta a fil di palo e riaccende l’entusiasmo. In avvio di ripresa (3’) i giallorossi vanno subito vicino al pareggio. La progressione di Zagre termina con una conclusione non lontana dall’incrocio dei pali. Il match si accende. Mischie furibonde si innescano in area ospite. Al 12’ il sinistro di Tenkorang è deviato da Gemello. Al 16’ ci pensa Donati, giocatore ancora ampiamente di altra categoria, a disegnare il destro a giro per il 2-2. Il Benelli diventa una bolgia e, al 18’, l’intuizione di un immenso Donati, porta Tenkorang al gol del sorpasso. Dopo 20’ da antologia il Ravenna tira il fiato. Anacoura fa un miracolo sulla conclusione di Tumbarello da 25 metri. Il resto è festa da standing ovation.

Roberto Romin