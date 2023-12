Ravenna L’obiettivo è ritrovare l’attacco

Il più classico dei testacoda, inaugura, oggi a Certaldo (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Leone di Avezzano), la ‘discesa’ che, in 10 giorni, porterà il Ravenna alla fine del girone di andata. La sfida casalinga di sabato prossimo contro il Borgo San Donnino penultimo della classe, e poi il derby di Imola di mercoledì 20 (bolognesi appena rinforzatisi con l’ex Ravenna Raffini), diranno se i giallorossi avranno meritato il titolo di campione d’inverno. Al momento, la truppa di mister Gadda viaggia a quota 29 punti, con 2 lunghezze di margine sul Lentigione, 3 sulla Victor San Marino e 4 sulla Pistoiese. Il Ravenna, che ha subìto un gol nelle ultime 5 giornate, è reduce dal pareggio casalingo 0-0 contro il Progresso, in un match condizionato dalle assenze. Per la sfida odierna, mister Gadda recupera da squalifica i difensori Magnanini e Mancini, oltre al fantasista Nappello. Restano fuori per infortunio Pavesi, Rrapaj e Paccagnini, mentre Simone Campagna è squalificato. Il saldo è comunque attivo. In difesa è confermato Boccardi, anche perché Agnelli non ancora al 100% e verrà utilizzato nel corso del match.

Col rientro di Nappello si torna al modulo che prevede un rifinitore dietro le punte. In attacco, Sabbatani pare aver vinto il ballottaggio con Varriale, soprattutto in previsione di un campo non al top della condizione. Sulla carta, il Certaldo – ultimo della classe con 9 punti – propone un rendimento modesto (2 reti nelle ultime 6 uscite) ma, come rilevato dallo stesso Gadda, "in casa ha vinto 3 volte, e anche quando ha perso, l’ha fatto sempre di misura. Tutti noi conosciamo bene questo campionato e sappiamo che, ogni partita nasconde delle insidie. Il discorso del testacoda, a noi non deve interessare. Abbiamo dei rientri importanti, che ‘smorzano’ le assenze altrettanto importanti, però è un passo avanti, utile sia per le scelte iniziali, sia per quelle in corso d’opera. In ogni caso, mi aspetto una partita molto combattuta sul piano fisico e agonistico". Il Certaldo, che in casa ha sconfitto Progresso, Prato e Victor San Marino, punta tutto su due attaccanti di valore come l’italo nigeriano Akammadu (3 gol), e come il nuovo arrivato Gozzerini, ma anche sull’ex giallorosso Jonathan Campagna, esterno offensivo, arrivato in corso d’opera tre anni fa nel Ravenna di Dossena, e capace di mettersi in evidenza, in quella stagione, con 2 reti in 12 gare. La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Mancini, Boccardi, Esposito, Magnanini, Marino; Sare, Nappello, Alluci; Sabbatani, Tirelli.