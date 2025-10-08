Ravenna, Lonardi carica l’ambiente: "Domenica ci aspetta una partita Tosta"

Lorenzo Lonardi è stato fra i protagonisti anche del successo di Alessandria contro la Juve U23. Il ventiseienne play giallorosso – che ha firmato un biennale col club del presidente Cipriani dopo aver portato in B il Pescara – ha preso le redini centrocampo, diventando una pedina insostituibile.

Lonardi, vedere il Ravenna in testa alla classifica dopo 8 giornate è una sorpresa, oppure c’era da aspettarselo?

"Non penso che il Ravenna sia una sorpresa. Sicuramente all’inizio non c’era da aspettarselo, poi però, guardando a livello individuale e di squadra, siamo una squadra forte, in grado di dar del filo a torcere a tutte".

Cosa significa vincere 6 partite consecutive da matricola in serie C?

"È una performance da grande squadra, da top team. Non è un aspetto banale. Ho visto poche squadre riuscire a fare 6 vittorie consecutive, di cui 3 in una settimana".

Oltre ai 3 punti cosa vi siete portati a casa dal match contro la Juve Next Gen?

"Avremmo potuto fare qualcosa in più a livello di possesso palla. Ci siamo confrontati contro giovani promettenti e di qualità, e abbiamo conquistato una vittoria comunque importante, anche perché le nostre rivali avevano giocato e avevano già vinto".

Perché il Ravenna, miglior attacco del girone, segna così tanto?

"Perché comunque creiamo tanto e abbiamo giocatori offensivi che hanno qualità e che sono in grado di darci una mano, sia dall’inizio, sia a partita in corso". Dieci gol incassati, sono tanti, sono troppi oppure... l’importante è farne sempre uno in più dell’avversario?

"Le nostre occasioni le creiamo sempre. Adesso la cosa che dobbiamo evitare è quella di prendere gol. Su questo aspetto abbiamo già parlato e nella quale dobbiamo migliorare. Effettivamente subiamo troppi gol. Sarebbe un sogno se ogni giornata riuscissimo a farne uno in più dell’avversario".

Dal deserto del ‘Moccagatta’ al clima rovente del ‘Riviera delle Palme’, che partita vi aspetta domenica contro la Samb?

"Quella contro la Sambenedettese sarà una partita complicata, Andremo ad affrontare una squadra che, in casa, ha sempre fatto bene. Hanno un pubblico importante e uno stadio incredibile, quindi sarà sicuramente una battaglia. Il nostro obiettivo è riuscire a rimanere una squadra, continuando a fare quello che sappiamo fare e che proviamo in settimana".

Roberto Romin