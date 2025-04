Ravenna: Marchionni analizza la sconfitta contro il Lentigione e guarda ai playoff

Dopo il ko casalingo contro il Lentigione, mister Marchionni ha riannodato i fili, cercando di trovare spunti di riflessione, anche in chiave playoff.

Marchionni, come ha visto il Ravenna contro il Lentigione? "Non benissimo i primi 20’, poi bene".

È contento della prestazione? "Pur incontrando una squadra forte, con giocatori importanti, non abbiamo mai sofferto eccessivamente, a parte, appunto, i primi minuti, nei quali stavamo troppo bassi coi difensori". Qualche rammarico per il ko e per gli errori del portiere Fresia?

"Meglio ora che ai playoff, nella partita che conta. Nel calcio, esistono anche gli errori. Si sbagliano i gol e si subiscono. E, l’errore singolo, se la prestazione c’è stata, mi fa stare sereno. Senza quell’errore, avremmo parlato di un’altra partita".

Il Ravenna ha collezionato 3 vittorie, un pareggio e 2 sconfitte nelle ultime 6 giornate (oltre ad aver incassato 12 reti nelle ultime 7). La squadra è forse in flessione?

"Non credo proprio. È l’unica squadra che corre e che non soffre di crampi. Bisogna fare i complimenti al nostro preparatore. Col Lentigione, ad esempio, escludendo i 2 episodi dei gol subìti, ha retto bene il campo".

Dunque non è preoccupato? "No, perché non vedo stanchezza nei giocatori. Dispiace solo non aver vinto contro il Lentigione, anche perché ci tenevamo a chiudere la ‘stagione regolare’ in bellezza".

Molti dei pericoli portati dal Lentigione sono arrivati sui calci d’angolo, peraltro 9-1 per gli ospiti.

"Hanno giocatori in grado di calciarli molto bene e giocatori abili a sfruttarli".

Potrà essere un tema ‘sensibile’ in vista di una eventuale finale contro il Lentigione?

"Escludendo la parata di Fresia e il gol-partita, non siamo andati troppo in difficoltà sulle palle inattive".

Nell’eventuale finale, sarà più conveniente affrontare di nuovo il Lentigione o la Pistoiese? "Dovremo essere bravi a fare grandi partite. Inoltre non va dimenticato che, la dinamica di partite da ‘dentro o fuori’ è diversa da quelle di campionato". Il Ravenna ha in diffida Biagi, Esposito, Onofri e Rrapaj. Per evitare una squalifica, da scontare in semifinale, è possibile che non vengano utilizzati domenica prossima a Castel Maggiore contro il Progresso, nell’ultima di campionato?

"Valuteremo senz’altro se farli giocare o meno. Un occhio di riguardo per evitare rischi, lo avremo".

Roberto Romin