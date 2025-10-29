Ravenna Marchionni sempre a segno in Coppa

Il Ravenna torna in campo stasera per affrontare il Rimini nel 2° turno di Coppa Italia di serie C. Per l’arbitraggio di Dini di Città di Castello, si gioca, alle 18.30, al Benelli (inizialmente il match era programmato al ‘Romeo Neri’, ma il club biancorosso aveva chiesto e ottenuto l’inversione per la concomitanza con una gara di basket). Curiosamente, si troveranno di fronte le due squadre che hanno vinto la Coppa Italia 2025 nelle rispettive categorie. Biglietterie aperte dalle 17 (36, 26, 18, 10 euro i prezzi). Il Ravenna si è guadagnato l’accesso ai sedicesimi di finale, eliminando il Cittadella 2-0 (doppietta di Motti) lo scorso 17 agosto. Il Rimini invece entra in gioco oggi, dopo essere stato eliminato dal Pescara al primo turno della Coppa Italia di A e B.

Per decretare la squadra che passerà il turno, il format prevede i calci di rigore in caso di parità al 90’. Il Ravenna arriva questa sfida dopo aver acciuffato per i capelli la vittoria a Piancastagnaio, grazie alla rete di Okaka, tornato a segnare dopo 955 giorni (ultimo gol nell’andata degli ottavi di Conference League in Gent-Besaksehir 1-1, il 15 marzo 2023).

Con questa vittoria, i giallorossi hanno cancellato lo 0-3 interno contro l’Arezzo, mantenendo il ritmo dell’Ascoli – con cui condividono il 2° posto in classifica a quota 27 – e rimettendosi in scia dei toscani, primi della classe a +1. Tra l’altro, domenica, alle 17.30, di nuovo al Benelli, va in scena proprio lo scontro diretto coi marchigiani. Il Rimini invece, pur avendo quasi del tutto neutralizzato la penalizzazione di 12 punti, resta fanalino di coda a -1. Non tragga in inganno la posizione in classifica, e nemmeno le traversie societarie, perché la formazione di mister D’Alesio è comunque ‘viva’, come peraltro dimostrato dall’1-1 esterno di sabato scorso a Campobasso.

"Ci teniamo ad andare avanti – ha commentato mister Marchionni che, col Ravenna, in Coppa Italia, vanta un bilancio di 8 vittorie e un pareggio – ma non aspettiamoci una gara scontata. Il Rimini è da affrontare con la massima determinazione e col massimo rispetto. Darò spazio a chi ha giocato meno, ma perché se lo è meritato". Nonostante che la trasferta sia interdetta ai riminesi, sono state emanate le tradizionali ordinanze anti vetro, anti alcol e sulla viabilità. Quartiere Stadio blindato dunque dalle 16.30 alle 21.45. Per i bookmaker, il Ravenna è favoritissimo. La quota unanime per il successo giallorosso è di 1,65. La vittoria corsara del Rimini sale a 3,80 mentre il pareggio al 90’ arriva a 4,25.

La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Borra; Da Pozzo, Scaringi, Bianconi, Solini, Falbo; Calandrini, Mandorlini, Menegazzo; Motti, Zagre.