Ravenna: Marco Mereghetti si propone come opzione per i playoff

In chiave playoff il Ravenna sa ora di avere una ulteriore opzione concreta per il ruolo di esterno destro. Marco Mereghetti, esterno destro 2006 arrivato a metà dicembre dal San Marino ha infatti debuttato a Castel Maggiore nell’ultima gara di regular season contro il Progresso. E ora si propone come alternativa nel caso di esigenze tecniche, legate anche alla ‘quota’ più giovane. Cresciuto nel settore giovanile del Monza, nella passata stagione si è diviso tra San Giuliano City e Pergolettese, prima di passare – in estate – al San Marino, con cui ha totalizzato 15 presenze, oltre ad una rete e un assist. Mereghetti, qual è stata l’emozione del debutto col Progresso?

"È stata un’emozione incredibile, ed è stata molto importante per me, visto anche il periodo di stop per l’infortunio che ho dovuto affrontare".

Come ha vissuto il periodo dell’infortunio e del recupero?

"Aspettavo da tantissimo quel momento e sono molto orgoglioso di me, per essere riuscito finalmente a esordire in giallorosso. Il periodo dell’infortunio ho cercato di affrontarlo con più calma e tranquillità possibili, senza cercare di affrettare niente, rispettando i tempi, ma con la giusta voglia di poter tornare a fare ciò che ho sempre voluto".

Sperava di trovare più spazio nel corso della stagione?

"Purtroppo mi sono fatto male all’inizio, quando sono arrivato a Ravenna, quindi, il mio obbiettivo è sempre stato quello di poter tornare al meglio, per poter dare anch’io il mio contributo alla squadra e alla società".

Che Ravenna ha visto a Castel Maggiore?

"Un Ravenna che, purtroppo, non ci rispecchia, al di sotto delle nostre capacità e di come ci alleniamo in settimana".

Il ko è stato meritato?

"L’ultima partita di regular season contro il Progresso non è andata come volevamo. In settimana abbiamo analizzato gli errori commessi per far sì che non si ripetano nella partita fondamentale dei playoff contro la Pistoiese".

Lo slittamento di 7 giorni della semifinale ha creato qualche problema?

"Credo che, per come siamo noi, e per come lavoriamo in settimana, non abbia creato problemi".

Quale potrebbe essere la strategia del Ravenna per conquistare la finale e poi anche la vittoria del playoff?

"Non credo ci siano strategie per vincere le partite. Andando forte in allenamento come noi sappiamo fare, senza mollare niente, credo che sarà sufficiente. Dovremo riportare in campo il nostro modo di essere".

Roberto Romin