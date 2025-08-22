Ravenna "Mercato positivo, siamo in crescita"

Davide Mandorlini, ds del Ravenna, alla vigilia del debutto in campionato di domani alle 21 al Benelli, contro il Campobasso, ha fatto il punto della situazione.

Mandorlini, come giudica il mercato del Ravenna?

"In maniera positiva. Siamo ancora agli inizi del nostro percorso di crescita, ma siamo molto contenti del gruppo che si sta creando".

Quali sono state le strategie adottate nell’allestimento della rosa?

"Da quest’anno, per la prima volta, abbiamo potuto beneficiare del supporto di ‘Black duck’. Grazie ad una piattaforma da loro sviluppata, abbiamo potuto valutare in maniera accurata i dati di migliaia di giocatori, restringendo il campo su quelli che potessero essere funzionali al progetto tecnico. In questo modo, la sinergia tra la parte tecnologica dei dati e la parte umana e di esperienza diretta, ci ha consentito di scegliere in modo più efficiente e, speriamo efficace, tutti i giocatori che compongono la rosa".

In che modo il Ravenna ha cercato di esaltare l’esperienza positiva della passata stagione?

"Dobbiamo cavalcare l’entusiasmo creato nella scorsa stagione, col grande campionato svolto, cercando di migliorare e coinvolgendo sempre di più la città a spingere questa squadra".

Come si colloca il Ravenna nella griglia di partenza in C?

"Non è semplice dirlo. Essendo neopromossi, dobbiamo conoscere la categoria ed affacciarci con il giusto spirito ad un girone difficile, con 6 matricole. Sarà fondamentale approcciarlo bene per creare quell’autostima che ci consenta di fare un campionato importante, cercando di stare più in alto possibile". Quali sono le avversarie più temibili?

"Sono tante le squadre con grande storia e tante partecipazioni a campionati di A e B, come Perugia, Ascoli, Arezzo e Ternana. Lo stesso Campobasso ha fatto un ottimo mercato".

Come andrà valorizzato l’apporto del pubblico giallorosso?

"Conosco solo un modo, quello di fare risultato per quanto riguarda la parte sportiva. Ampliando il discorso a tutta la società, valorizzando il brand, investendo sulle strutture e creando un ambiente sempre più accogliente e che invogli le famiglie a venire al Benelli".

Che ruolo avrà la formazione Primavera nell’economia della stagione 2025-26?

"Importante, come tutta la parte giovanile. Quest’anno abbiamo investito, trovando un responsabile del settore giovanile esperto e reduce da tanti anni di professionismo come Massimiliano De Gregorio".

Roberto Romin