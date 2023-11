Ravenna, Nappello recupera. E il Benelli si rifà il look

Nappello c’è. Ed è la buona notizia che Massimo Gadda voleva. Il tecnico giallorosso potrà dunque disporre del fantasista partenopeo, già dalla trasferta di domani a San Marino contro la Victor (fischio d’inizio alle 14.30). Domenica scorsa, durante il vittorioso match interno contro il Sangiuliano, Nappello aveva chiesto il cambio per un risentimento muscolare a ridosso del quarto d’ora della ripresa, proprio nel momento in cui i giallorossi iniziavano ad affondare i colpi alla ricerca del successo. Con Alluci in campo per sostituire il compagno uscito precauzionalmente, il Ravenna è comunque venuto a capo degli agguerriti meneghini, sbloccando il risultato alla mezzora con Magnanini, e chiudendo ogni discorso con Sabbatani in zona Cesarini.

Le indagini strumentali effettuate ad inizio settimana sul muscolo di Nappello non hanno evidenziato lesioni. L’unica prescrizione è stata quella di un monitoraggio quotidiano, basato sulle sensazioni che il giocatore poteva avere nel corso di allenamenti (inizialmente) a scartamento ridotto. Anche i riscontri sul campo hanno dato evidentemente esiti negativi, e così, Nappello è tornato in gruppo, scongiurando il forfait per domenica, che pareva quasi certo. Detto questo però, non è scontato che Nappello possa finire necessariamente nell’undici di partenza di domani sul sintetico di Acquavia. A maggior ragione nell’economia dei 3 match in 8 giorni – tutti peraltro con avversari ambiziosi o di prima fascia – che attendono il Ravenna in questo frangente del girone di andata. Dopo la sfida... titanica, l’undici ravennate sarà infatti di scena mercoledì ad Agliana, prima di tornare al Benelli, la domenica successiva, per ospitare il Carpi, ovvero – allo stato attuale – la più immediata delle inseguitrici a -3. I ‘numeri’ del Ravenna restano comunque confortanti. Il primo posto in classifica è il frutto di un avvio sprint, fatto di 5 vittorie e 2 pareggi. Se le 11 reti messe a segno costituiscono un bottino discreto, sono piuttosto le performance della difesa (appena 2 reti al passivo, di cui una sola decisiva; oltre a 5 partite ‘clean sheet’) ad aver valorizzato al massimo gli sforzi della squadra in chiave offensiva.

Al termine delle prossime 3 giornate si potrà iniziare a fare qualche ragionamento più concreto in prospettiva, senza dimenticare la curiosità di vedere quale sarà il rendimento del Ravenna anche su campi più lenti, come ad esempio lo stesso Benelli che, nelle scorse settimane, è stato sottoposto a qualche intervento di manutenzione, proprio per renderlo meno ‘paludoso’ nei mesi invernali. Nel frattempo procede la marcia di avvicinamento al match di domani. Per disposizione delle autorità della Repubblica, la prevendita dei biglietti per il settore ospiti terminerà alle 15 di oggi sul circuito online www.go2.it. A disposizione ci sono 240 tagliandi per il settore ospiti, al prezzo, non del tutto economico, di 14 euro, che diventano 15,90 coi diritti di prevendita. Domani pomeriggio, la biglietteria dello stadio di Acquaviva, rimarrà aperta solo per il pubblico locale. Non sarà dunque possibile acquistare i biglietti per il settore ospiti.