Ravenna, numeri da urlo. Miglior difesa, terzo attacco

Zero rigori a favore; zero rigori contro; miglior difesa e terzo miglior attacco. Sei reti incassate in 18 partite e imbattibilità da 620’. I cinque attaccanti della rosa, tutti in gol. I tre centrocampisti col maggior minutaggio, tutti con treb assist a testa. Insomma, la leadership solitaria del Ravenna – che dura dalla prima giornata – è tutta farina del proprio sacco. Nessun regalo. Nessun omaggio da parte di arbitri e avversari. È con queste premesse che la formazione di mister Gadda ha inaugurato il girone di ritorno e si appresta a ricevere il Prato (domenica, alle 14.30, al Benelli) nel primo match casalingo del 2024.

I 30 gol segnati, sono tutti ‘veri’. Uno solo su punizione, quello di Nappello che ha sbloccato il risultato nel 3-0 col Corticella. Strano che il Ravenna non abbia usufruito nemmeno di un rigore, vista natura offensiva della manovra. Viceversa, la ‘pulizia’ del lavoro difensivo, oltre ad essere evidenziata dai pochissimi gol al passivo, è rafforzata dall’assenza di rigori ‘contro’. Il 66% dei gol all’attivo (20 su 30), porta la firma degli attaccanti, tutti peraltro a referto: 9 volte Tirelli, 7 Sabbatani, 2 Diallo, 1 Pavesi e Varriale, oltre all’autorete di De Queiroz col San Marino, propiziata dal cross di Tirelli. I centrocampisti ne hanno segnati 5 (Rrapaj 2; Nappello, Campagna e Alluci 1), mentre i difensori sono a quota 4 (Marino 2, Esposito e Magnanini 1). La componente ‘acrobatica’ (7 gol di testa) è significativa, mentre i 5 gol su 30 segnati da fuori area, rappresentano uno scenario emblematico. Scenario nel quale il Ravenna predilige evidentemente la manovra, sia quella sugli esterni, sia quella, in particolare, per vie centrali, come testimonia la classifica degli assist man, dove mediani, rifinitori e incontristi la fanno da padrona (Campagna, Rrapaj e Nappello 3 a testa).

La palma va però all’attaccante Varriale che, ingaggiato per ‘spaccare’ le partite in corso d’opera, in effetti sta facendo egregiamente il proprio dovere, con 4 assist e un gol. Per la sfida di domenica col Prato – una delle 5 squadre capaci di segnare almeno un gol alla difesa giallorossa nel girone di andata – mister Gadda recupera Sare e Varriale da squalifica.

Nappello è ancora fermo ai box, mentre Mancini, che ieri si è allenato col gruppo, è sulla via del recupero, ma difficilmente sarà utilizzato. Si profila dunque un undici simile a quello che domenica scorsa ha espugnato il ‘Melani’ di Pistoia, con Alluci schierato nel ruolo di rifinitore. L’alternativa è il tridente. Nel frattempo, ieri sera, è stata diramata la tradizionale ordinanza su viabilità e divieto di somministrare, vendere e consumare bevande in vetro e lattine. Il match coi toscani, come del resto tutti i precedenti a prescindere dal rango dell’avversario, è ‘trattato’ con le prescrizioni di una partita ad alto rischio. Dalle 11.30 alle 17.45 di domenica, tutto il quartiere Stadio sarà dunque offlimits e presidiato dalle forze dell’ordine.