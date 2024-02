Ravenna, occhio al Victor S.Marino: "Bel progetto, giocano a memoria"

Paolo Rrapaj è il capitano del Ravenna primo della classe. Dopo un periodo di appannamento, è tornato a guidare la squadra col piglio del leader.

Che partita è stata quella di domenica scorsa?

"Quella contro il Sangiuliano è stata una partita molto difficile. Loro venivano da un periodo di forma davvero importante con 6 vittorie e 3 pareggi. È stata una partita maschia. Abbiamo disputato un’ottima gara a livello agonistico, dimostrando grande voglia di ottenere il risultato".

Il colpaccio era fattibile?

"Si poteva anche vincere. Però va detto che, pure loro, hanno avuto una occasionissima con un doppio palo e un salvataggio sulla linea. Noi abbiamo confezionato 2-3 situazioni pericolose per fare gol. Poteva starci un successo, tuttavia prendiamo quello di positivo che abbiamo fatto".

Come vanno ‘classificati’ i 2 ko casalinghi consecutivi con Fanfulla e Lentigione?

"Col Fanfulla è stata una sconfitta ‘casuale’, anche se credo poco a fortuna o sfortuna. Abbiamo disputato un’ottima gara a livello di occasioni, annullando i nostri avversari. Abbiamo avuto 5 minuti di difficoltà, subendo 2 gol su palla inattiva. Questo ha determinato una sconfitta davvero immeritata. Col Lentigione invece, abbiamo sbagliato in pieno il 1° tempo. Sotto di 2 reti abbiamo avuto difficoltà a riprenderla. Non riesco a darmi una spiegazione, se non che, nell’arco di un campionato, può starci di sbagliare qualche partita in casa, questo però non vuol dire che sono preoccupato".

Domenica al Benelli è in arrivo il Victor San Marino, 4° a -4 dal Ravenna capolista. Sale la tensione?

"Ce la vedremo con la squadra che, in pratica, è stata la nostra principale antagonista per quasi tutto il campionato, anche se, adesso, ha perso qualche punto e qualche posizione. Resta una squadra molto forte e molto organizzata, che sa quello che deve fare in campo e che sfrutta l’affiatamento determinato da un progetto pluriennale. Il nucleo storico arriva infatti dalla vittoria del campionato di Eccellenza, con individualità importanti".

All’andata il Ravenna incassò la prima sconfitta della stagione.

"Di quel match mi fece impressione la loro organizzazione di gioco. Si vede che sono allenati bene e che vanno a memoria, giocando insieme da parecchio tempo".

Che partita vi aspettate?

"Come tutte quelle del nostro girone, anche se si tratta di uno scontro diretto. Non ci sono match agevoli. Proveremo a tornare alla vittoria, giocando una partita equilibrata, con la testa, ma anche con forza e determinazione. Dovremo mettere in campo le nostre caratteristiche principali".