Ravenna, parla Grammatica. "In crisi saranno altri. La squadra va acclamata»

Dopo il pareggio casalingo con la Victor San Marino, il ds Andrea Grammatica ha preso la parola: "Il Ravenna è una squadra che merita la cornice di pubblico vista domenica. E spero possa anche aumentare. In 3 anni da ds giallorosso, questa è la squadra che sta dando più emozioni". Grammatica non dimentica da dove è partito il Ravenna: "Siamo partiti con l’obiettivo di non rischiare, dunque di evitare i playout. Nell’aria si è creata la sensazione che questa squadra non stia facendo abbastanza. Mi dispiace per i ragazzi. Qualcuno di questi ha giocato, con tutto il rispetto, nel Brusaporto e nel Real Calepina; molti provengono da settori giovanili e sono alla prima esperienza coi ‘grandi’; qualcuno lavora, anche perché siamo nei dilettanti. Nessuno di loro ha mai lottato per il vertice, né vinto un campionato, a parte Rrapaj che, proprio col Ravenna vinse la serie D, giocando però 19 partite, dunque nemmeno da protagonista. Questo gruppo sta dunque facendo qualcosa di straordinario, non dimentichiamolo". Valori tecnici nella norma, ma valori morali oltre la media: "Per buona parte della stagione – ha proseguito Grammatica – il Ravenna è riuscito a fare meglio degli altri per carattere, costanza e spirito agonistico. C’è da fare un plauso ai ragazzi. Col Victor San Marino abbiamo giocato senza 5 titolari. Non abbiamo la forza di avere la rosa che hanno altre squadre. E poi siamo stati anche un po’ sfortunati in qualche episodio arbitrale, senza lamentaci più di tanto. Per non dare il rigore a Varriale, devi essere veramente sicuro, così come quello non dato a Tirelli col Lentigione. Gli episodi cominciano ad avere un peso".

Il ds giallorosso ha un desiderio: "Mi piacerebbe che, invece di continuare a guardare la classifica, questi ragazzi venissero acclamati, perché stanno facendo qualcosa di straordinario, al di sopra delle loro qualità". La parola crisi non è quella più adatta al momento: "L’aria di crisi e di fallimento deve essere da altre parti, dove hanno speso il doppio o il triplo. Conoscendo la mia squadra, mi sorprendo di non averne 3, 4 o 5 davanti. Avrei messo la firma ad essere dentro i playoff a questo punto. È chiaro che l’appetito vien mangiando e che non abbiamo vinto le ultime 3 in casa, ma, parlare di crisi, è ingeneroso. Finisse domani il campionato, a prescindere dalla posizione, dovrei solo dire grazie a questo gruppo. Riprendiamo con determinazione per la sfida casalinga di domenica contro l’Aglianese e senza l’alibi dell’arbitro, non vogliamo fare la figura delle vittime". Infine i ringraziamenti: "Ringrazio i tifosi che sono venuti ad incitare la squadra durante il riscaldamento. Questo entusiasmo va coltivato, perché la squadra ha gli attributi e lo ha dimostrato. Il campionato si deciderà all’ultima giornata".