Ravenna, partita rebus: "Inizia un altro campionato"

Forse non è la partita più difficile della stagione, ma, quella più indecifrabile, di sicuro. A distanza di 18 giorni dal blitz di Imola, il Ravenna scende a Pistoia (stadio ‘Melani’, fischio d’inizio alle 14.30; arbitro Di Mario di Ciampino) per la prima gara del girone di ritorno. Di fronte si troveranno due squadre letteralmente agli antipodi. Il Ravenna, imbattuto da 9 turni, è in vetta alla classifica con 36 punti, a +3 sulla Victor San Marino, che è anche l’unica squadra capace di sconfiggere i giallorossi. Dall’altra parte c’è una Pistoiese – settima in classifica con 27 punti, a +6 sulla zona playout – che sta affrontando una situazione societaria alquanto complicata. Terminati i soldi, nelle ultime settimane la rosa di inizio stagione è stata smantellata e rimpiazzata con giocatori ovviamente meno rappresentativi, integrati coi baby del vivaio. Per la maggior parte dei nuovo arrivi, quella odierna sarà la prima partita con la maglia della Pistoiese. Non ci sono dunque parametri sugli avversari per preparare il match dal punto di vista analitico. Mister Gadda dovrà navigare a vista per impostare le contromosse. Le certezze? Mancini e Nappello infortunati; Sare e Varriale squalificati; Magnanini recuperato, ma verosimilmente destinato alla panchina. Si parte delle assenze. Ma anche dal rientro di Pavesi, che potrebbe sdoganare il tridente. L’assenza di Nappello impone infatti un cambio di rotta nell’assetto tattico. Ma, la buona notizia è anche il ritorno di capitan Rrapaj con la maglia da titolare. Quella tattica non è l’unica variabile che impone a mister Gadda una riflessione: "La situazione che sta attraversando la Pistoiese ci obbliga a pensare esclusivamente a noi stessi. In aggiunta dovremo confrontarci con le condizioni del terreno di gioco, che sarà molto pesante. Inoltre, non dimentichiamo che si tratta della prima partita dopo la sosta. Avremo il dubbio e la curiosità di vedere se saremo ancora quelli che hanno finito l’andata in crescendo". Il tecnico giallorosso ha lasciato intendere di avere un unico dubbio tattico, ovvero se schierare un centrocampo a 3 o a 4. Il rientro di Pavesi potrebbe suggerire il 3-4-3, con Diallo chiamato a muoversi nel fango. Il Ravenna parte favorito, ma il fatto che nemmeno i bookmaker abbiano ‘quotato’ il match, la dice lunga sulle difficoltà di ‘inquadramento’ della sfida: "Inoltre – ha aggiunto Gadda – comincia il ritorno, ovvero un campionato totalmente differente, un’altra storia rispetto all’andata. Il nostro obiettivo è quello di confermarci, facendo lo stesso dell’andata o anche meglio, perché i margini di miglioramento ritengo siano ancora ampi per questo gruppo". All’andata il Ravenna vinse 1-0, con un sinistro da fuori area di Marino. Oggi al ‘Melani’, dove la tifoseria di casa è in stato di agitazione e ha invitato gli sportivi a disertare lo stadio, i giocatori giallorossi saranno seguiti da poco meno di un centinaio di sostenitori. La probabile formazione del Ravenna (3-4-3): Cordaro; Spezzano, Esposito, Gobbo; Agnelli, Campagna, Rrapaj, Marino; Pavesi, Tirelli, Diallo.