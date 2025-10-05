Ravenna Per pranzo c’è la Juve Next Gen

Ok, il pranzo è servito. E con esso, il match contro la Juventus Next Gen. Il Ravenna scende in campo oggi, al ‘Moccagatta’ di Alessandria, nell’insolito orario delle 12.30 (arbitro Pasculli di Como) per sfidare i baby bianconeri. L’obiettivo è quello di mantenere il passo dell’Arezzo che, nel frattempo, ha espugnato il ‘Neri’ di Rimini, salendo in vetta alla graduatoria in solitaria. I giallorossi, a quota 18 in classifica dopo sette turni e col morale alto essendo reduci da cinque vittoria di fila, puntano a mantenere il passo dei toscani e a conservare la leadership in condominio. Ma non sarà facile. La ‘Signorina’ – 11 punti e quinto posto – ha infatti già fermato sullo 0-0 l’Ascoli e poi ha perso 2-3 (da 2-0) in casa contro l’Arezzo, con rete decisiva ospite su rigore al 96’.

Nell’ultimo turno ha lasciato l’intera posta al ‘Riviera delle Palme’ 4-2 contro la Sambenedettese, prossimo avversario dei giallorossi. Mister Marchionni ha pochissimi problemi di formazione. L’unico indisponibile resta Di Marco, che potrebbe rientrare fra un mese dopo l’infortunio alla caviglia nel match casalingo contro il Perugia. Non è da escludere che venga riproposto l’undici che ha sconfitto di misura la Ternana, fermo restando che, le alternative in tutti i ruoli (Falbo, Bianconi, Corsinelli, Motti), non mancano di certo.

"Veniamo da un momento positivo – ha commentato mister Marchionni – e, l’esito del match, dipende solo da noi. Dovremo portare la partita e gli episodi dalla nostra parte. Siamo in uno stato mentale che ci permette di giocare spensierati, consapevoli però che sarà una partita difficile. Partite come queste si preparano da sole, perché incontriamo comunque la Juve e sappiamo che è composta da giocatori forti". Al Moccagatta, non saranno presenti gli ultras giallorossi in segno di protesta contro le ‘squadre B’ dei grandi club, emblema di un calcio malato che – come si legge nel loro comunicato – toglie spazio a città e tifoserie vere. Nonostante la posizione in classifica e nonostante i sette punti di divario, per i bookmaker la Juventus Next Gen parte coi favori del pronostico. La miglior quota per il successo bianconero è 2,40. La vittoria del Ravenna sale fino a 3,05 mentre il pareggio è considerato il risultato meno probabile (3,15). Non ci sono precedenti fra le due squadre. La Juve U23 è all’8° campionato di serie C. Fari puntati sul trentaseienne capitano e bomber Guerra che, nella stessa stagione 2018-19 di serie C segnò 2 reti al Ravenna, prima con la Feralpisalò e poi col Vicenza nei playoff. La probabile formazione (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, Donati, Esposito, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Luciani, Spini.