Ravenna-Pistoiese: assenze di Lo Bosco e Venturini nella semifinale playoff

Senza Lo Bosco e Venturini. L’approccio alla semifinale playoff di domani, alle 19, al Benelli, contro la Pistoiese, parte da due certezze, oltre a quella conclamata di Nappello. Mister Marchionni dovrà infatti rinunciare all’attaccante Lo Bosco, ormai fuori causa dal derby di Forlì, così come al difensore Venturini. Per entrambi, che lamentano un problema al ginocchio, la stagione è praticamente finita. Il tecnico giallorosso, che nell’ultima sfida persa 2-1 a Castel Maggiore contro il Progresso, aveva effettuato un turnover pressoché totale, non avrà troppi problemi a trovare le soluzioni alternative. Dato per scontato che il modulo sarà quello col play basso (Rossetti), in attacco ci sono Zagre, Di Renzo e Manuzzi che si giocano 2 maglie. La soluzione con il rifinitore schierato dietro le punte (Guida) potrebbe verosimilmente essere utilizzata in corso d’opera.

In difesa invece, il designato per prendere il posto di Venturini è senza dubbio Agnelli che, nella seconda parte del girone di ritorno, ha giocato titolare contro United Riccione, San Marino, Zenith Prato, Corticella, Fiorenzuola e Lentigione. La Pistoiese, che ha chiuso la regular season al 5° posto con un ruolino in rosso (4 ko e una vittoria nelle ultime 5 giornate), dovrà fare a meno degli squalificati Mazzei e Maldonado. Al rientro c’è comunque l’ex Polvani, rimasto fuori domenica scorsa nel match contro il Tau Altopascio per un piccolo problema fisico. I ‘numeri’ degli arancioni evidenziano una importante solidità difensiva.

Con 23 reti subite, la retroguardia arancione è stata la migliore del girone D. I problemi arrivano invece dal punto di vista realizzativo. Con 45 reti all’attivo, l’attacco dei toscani ha segnato 20 reti in meno del Ravenna. Il capocannoniere è Sparacello (12 gol, di cui uno su rigore); seguono poi Pinzauti (7) e Simeri (6). Per la sfida di domani, che mette in palio l’accesso alla finale, in previsione di un massiccio accesso di sportivi, il club di via Raul Gardini ha deciso di potenziare il servizio di prevendita. Oltre al canale online (vivaticket) e a quello delle rivendite ‘fisiche’ (Revenge, Desiderando viaggiare, Le Magie), stamattina – dalle 10 alle 13 – verrà aperto un botteghino della curva Mero dove saranno disponibili i biglietti per tutti i settori. La tradizionale ordinanza che regolamenta il quartiere Stadio (antivetro, antialcol e viabilità) sarà attiva domani dalle 16 alle 22.15.