Ravenna-Pistoiese: Rivincita in Semifinale Playoff di Serie D al Benelli

C’è dunque di nuovo la Pistoiese sul cammino del Ravenna. La semifinale dei playoff di serie D, che si giocherà domenica, alle 19, al Benelli, è ‘apparecchiata’. Dopo i risultati dell’ultima giornata di regular season, conclusasi domenica, ai giallorossi è toccata la formazione toscana, per quella che sarà la rivincita del playoff perso nel 1996, ma soprattutto la rivincita per lo ‘sgarbo’ della passata stagione. Non dimentichiamo infatti che, se il Ravenna non si è potuto giocare le proprie chance nella corsa alla promozione di un anno fa, oltre ai propri demeriti, lo deve anche al ‘fallimento pilotato’ della vecchia Pistoiese. Proprio 12 mesi fa, il club arancione uscì dalla porta – escluso dal campionato a 5 turni dalla fine – salvo rientrare immediatamente dalla finestra sotto le mentite spoglie dell’Aglianese (da cui ha rilevato la matricola federale 917375 e il titolo sportivo). Quella situazione, ammessa peraltro dalle carte federali, diede il colpo di grazia ai giallorossi. Ecco perché, oggi, è possibile rivedere di nuovo in pista la nuova Pistoiese. Ma lo scorso anno, mentre il Ravenna di Gadda stava giocando (e vincendo) gli ‘inutili’ playoff, l’olandesina, appena esclusa, aveva già iniziato a fare mercato col proprio ds Taibi. Nel match contro i ravennati, la Pistoiese si giocherà le proprie carte senza gli squalificati Maldonado e Mazzei, espulsi nel match di domenica perso 2-1 ad Altopascio nella tana del Tau. L’esito di questo match ha decretato di fatto la griglia delle semifinali playoff. Oltre a Ravenna-Pistoiese (seconda contro quinta), domenica prossima è in programma anche l’altra sfida, che sarà Lentigione-Tau (terza contro quarta). In palio c’è la finale, in calendario per domenica 25. Le due gare si disputeranno entrambe sulla distanza della ‘gara secca’. Se al 90’ il risultato dovesse essere di parità, si giocheranno i supplementari. Perdurando il risultato di parità, ad accedere alla finale sarà la squadra di casa, avvantaggiata dalla miglior posizione in classifica al termine della regular season. Il Ravenna sa già in partenza che, in caso di successo, giocherà la finale al Benelli. A proposito di regular season, i due scontri diretti hanno premiato il fattore campo. Nel match di andata, giocato al ‘Melani’ alla quarta giornata, la Pistoiese vinse 1-0 con rete di Cuomo al 28’ della ripresa. Per i giallorosso di mister Antonioli, era la seconda sconfitta dopo quella al debutto contro il Prato. Al ritorno, con mister Marchionni che nel frattempo era subentrato in panchina, i ravennati fecero propri i 3 punti grazie al gran gol siglato da Biagi al 24’ del primo tempo sugli sviluppi di un calcio d’angolo.