Ravenna-Pistoiese: Semifinale Playoff al Benelli per la Promozione in Serie C

La rivincita è servita. Il Ravenna torna in campo stasera al Benelli (fischio d’inizio alle 19.30 (ieri la Lega ha deciso il posticipo di mezz’ora, ndr); arbitro D’Agnillo di Vasto; biglietti a 34, 22, 16 e 10 euro; biglietterie aperte alle 17.30; diretta streaming su Tvl.it) per la semifinale dei playoff contro la Pistoiese. Rispetto a 12 mesi fa, la maglia è sempre arancione, ma la matricola federale è quella dell’Aglianese. Il riferimento è al ‘pastrocchio’ della passata stagione, ovvero al fallimento della ‘vera’ Pistoiese e al ritiro a 5 turni dalla fine della regular season, nel quale rimase coinvolto anche (e soprattutto) il Ravenna.

Sotto mentite spoglie, la ‘nuova’ Pistoiese si è ripresentata ai nastri di partenza e, dopo il reciproco 1-0 casalingo della ‘stagione regolare’, ora sfida i giallorossi per l’accesso alla finale dei playoff. Il Ravenna ha chiuso il campionato al 2° posto con 74 punti. La Pistoiese si è fermata al 5° posto con 61 punti. Ecco perché, giocando in ‘gara secca’, la formazione di mister Marchionni – che insegue la promozione in serie C attraverso un ripescaggio ipotetico e non automatico – scenderà in campo col vantaggio del fattore campo e del passaggio del turno anche in caso di pareggio dopo i supplementari. Lo stesso vantaggio si avrebbe in finale. Ma bisogna arrivarci. Lo scorso anno, sulle ali di una adrenalina a mille anche per via del torto subito, la formazione di Gadda riuscì nell’impresa, rivelatasi poi inutile. Quest’anno, le possibilità sono maggiori, grazie anche alla vittoria della Coppa Italia.

Tutto però è condizionato alla vittoria dei playoff che, come detto, potrebbe arrivare paradossalmente con due pareggi. D’altro canto, la Pistoiese, sa in partenza che, per proseguire la propria corsa, dovrà uscire dal Benelli con un solo risultato. Gli arancioni dovranno fare a meno degli squalificati Mazzei e Maldonado. Al rientro c’è comunque l’ex Polvani, che tornerà a dirigere la miglior difesa del girone D. Nel Ravenna, mister Marchionni deve rinunciare agli infortunati Lo Bosco, Venturini e Nappello. Per l’attacco, in rampa di lancio c’è Manuzzi, bomber giallorosso con 13 reti, che però fa coppia con Guida. In porta potrebbe rientrare Fresia. Il Ravenna deve soprattutto cancellare le due sconfitte contro Lentigione e Progresso, con cui ha terminato la regular season. "La settimana supplementare di sosta – ha commentato Marchionni – ci è servita per recuperare le energie e le attenzioni che erano mancate nelle ultime 2 partite. Non possiamo permetterci di fare calcoli, dunque giocheremo per vincere".

La probabile formazione (5-3-2): Fresia; Milan, Onofri, Esposito, Agnelli, Rrapaj; Biagi, Rossetti, Ilari; Guida, Manuzzi.