Ravenna-Pistoiese: sfida decisiva per la finale al Benelli

Una vigilia certamente non come le altre, vista la mancata conferenza di stampa di Alberto Villa prima della sfida tra Ravenna e Pistoiese, in programma quest’oggi (fischio d’inizio alle 19:30) allo stadio Benelli. La società ha infatti scelto di annullare il consueto appuntamento del sabato mattina per permettere al gruppo squadra, allenatore compreso, di concentrarsi esclusivamente sull’impegno più importante della stagione, come ribadito a più riprese dal club arancione. Gli arancioni saranno chiamati ad una prova di carattere, d’orgoglio ma soprattutto d’attacco, visto che a Bertolo e compagni servirà necessariamente una vittoria, nei novanta o nei centoventi minuti, per staccare il pass per la finale. Un pareggio infatti basterebbe al Ravenna per archiviare la semifinale e proiettarsi all’ultimo atto sempre col vantaggio del fattore campo. Ecco perché la Pistoiese dovrà in un modo o nell’altro recuperare la brillantezza persa nell’ultimo mese e mezzo, periodo nel quale la squadra arancione ha incassato quattro sconfitte in cinque gare, perdendo terreno prezioso in classifica e trovandosi condannata a chiudere la stagione regolare in quinta posizione. Stavolta però i margini di errore saranno davvero ridotti al minimo, con la posta in palio che è molto importante per le due formazioni, entrambe alla ricerca di un posto al sole nella graduatoria dei ripescaggi.

Il match inevitabilmente richiamerà alle vicende dello scorso anno quando il Ravenna fu ‘penalizzato’ dall’esclusione dal campionato dell’Us Pistoiese e perse di fatto la possibilità di giocarsi lo spareggio per andare in Serie C. Un boccone che in Romagna è stato particolarmente amaro da digerire, nonostante quanto di buono fatto, risultati alla mano, dalla società giallorossa in questi mesi. La Pistoiese avrà anche il compito di invertire un trend recente che non l’ha mai vista vincere nelle ultime tre gare disputate al Benelli, considerando anche quella la partita della stagione 2023/24, poi cancellata dagli almanacchi. In quella circostanza il Ravenna si impose di misura per 1-0, risultato replicato poi lo scorso gennaio con una rete di Biagi, mentre l’incrocio del dicembre 2022 terminò sul punteggio di 1-1.

Passando alle scelte di formazione, in casa giallorossa mancheranno il difensore Venturini e gli attaccanti Nappello e Lo Bosco. A prendere il posto dell’ex difensore arancione sarà Agnelli, mentre nel reparto offensivo il tecnico Marchionni ha l’imbarazzo della scelta, con Zagre, Di Renzo e Manuzzi che si contendono le due maglie da titolari nel 3-5-2 speculare a quello con cui scenderà in campo la Pistoiese. Il Ravenna deve cancellare le due sconfitte contro Lentigione e Progresso, con cui ha terminato la regular season. "La settimana supplementare di sosta – ha commentato il tecnico del Ravenna, Marco Marchionni – ci è servita per recuperare le energie e le attenzioni che erano mancate nelle ultime due partite. Non possiamo permetterci di fare calcoli, dunque giocheremo per vincere".

Le probabili formazioni. Ravenna (3-5-2): Fresia; Onofri, Esposito, Agnelli; Milan, Biagi, Rossetti, Ilari, Rrapaj; Guida, Manuzzi. Pistoiese (3-5-2): Cecchini; Accardi, Polvani, Bertolo; Stickler, Basanisi, Grilli, Boccia, Kharmoud; Sparacello, Pinzauti.

La vincente della semifinale affronterà, domenica prossima, la squadra che avrà passato il turno tra Lentigione e Tau Altopascio.

Michele Flori