Ravenna "Possiamo fare male a chiunque"

Dopo 3 turni di stop per squalifica, Antonio Sabbatani è rientrato in squadra, meritandosi la maglia da titolare, domenica scorsa nel match contro la Victor San Marino: "Mi è dispiaciuto restare fuori. Il ritorno è stato bello; soprattutto rivivere l’emozione della partita, con una cornice di pubblico importante. Sportivi e tifosi se ne rendono conto e noi ne abbiamo bisogno, ora più che mai. Cercheremo di fare il nostro dovere con tranquillità e serietà". Vedere il Ravenna da fuori non è stato facile: "Ho sofferto molto stando fuori. Dalla tribuna non si riesce a dare il proprio contributo alla squadra e ai compagni per raggiungere l’obiettivo. Ovviamente per colpa mia, perché sono caduto nelle provocazioni, quando invece avrei dovuto essere più forte e lasciare perdere. Non mi aspettavo 3 giornate. La prendo come esperienza per crescere e migliorare". L’1-1 contro il Victor è stata una doccia fredda: "È stata una partita molto tattica – ha proseguito il ventiduenne centravanti manfredo autore di 8 gol finora – soprattutto nel 1° tempo. Loro ci avevano studiato bene; ma anche noi ci eravamo preparati altrettanto bene, quindi l’avvio è stato abbastanza ‘bloccato’. Abbiamo incontrato un po’ di difficoltà quando i nostri avversari giravano la palla. Abbiamo comunque disputato un’ottima partita, tosta e bella. Purtroppo c’è stata la beffa finale. Sono dettagli che bisogna limare per vincere certe partite. Tra l’altro, avremmo meritato il successo".

Non va dimenticato il campionato sopra le righe del Ravenna: "Da fuori, il risultato può essere visto come una delusione. Anche noi siamo ovviamente delusi, perché ci aspettavamo la vittoria e anzi l’avremmo meritata. Però, non dimentichiamo che siamo in testa alla classifica e che ci giochiamo qualcosa di incredibile. Per noi è un sogno se pensiamo da dove siamo partiti. La società ci mette nelle migliori condizioni per rendere al massimo. Finora abbiamo fatto qualcosa di straordinario. Forse da fuori non di capisce l’importanza di quello che stiamo facendo. Con tante pretendenti, adesso diventa tutto più bello. Noi siamo pronti".

Domenica al Benelli arriva un’Aglianese in crescita (6 vittorie nelle ultime 8 giornate). "Affronteremo una avversario solido, difficile da battere, come del resto testimoniano gli ultimi risultati ottenuti. Sappiamo di aver le potenzialità per far ‘male’ a chiunque e per poter vincere. Sarà una bella partita. Spero nel sostegno del pubblico. In quest’ultimo periodo abbiamo avuto qualche di difficoltà nel portare a casa i 3 punti, ma, lavorando come facciamo in settimana, prima o poi torneremo a vincere".