Ravenna, problemi di abbondanza: "Occhio al Prato versione trasferta"

Si ricomincia dal Prato. Dopo le vittoriose trasferte di Imola e Pistoia, il Ravenna torna oggi al Benelli. È la seconda giornata del girone di ritorno e i giallorossi, sempre primi della classe con 3 punti di margine sulla Victor San Marino, sfidano i toscani che, pur non passandosela troppo bene (dodicesimi a quota 23, in zona playout), sono comunque reduci dal successo casalingo contro il Carpi. L’appuntamento è alle 14.30 – arbitro Pasculli di Como; biglietti da 10 a 30 euro; diretta su youtube a 2,99€, quartiere stadio blindato dalle 11.30 alle 17.45 – e, mister Gadda, lamenta solo l’assenza di Nappello, che comunque sposta diversi equilibri nell’assetto tattico.

Fra i convocati, tornano a disposizione Sare (che si gioca il posto con Alluci sulla mediana) e Varriale da squalifica; Mancini e Magnanini (titolare al posto di Boccardi) da infortunio. Nel Prato, mister Novelli potrebbe recuperare capitan Cela. In difesa dovrebbe essere riproposto l’esterno diciottenne Francesco Limberti. Gli ex sono Trovade, match winner domenica scorsa contro il Carpi, nonché Piccoli e Ricco. I toscani vengono dal successo col Carpi, ma anche in trasferta vanno forte, essendo reduci da 4 risultati utili consecutivi (pareggi contro Borgo San Donnino, Fanfulla e Victor San Marino; vittoria contro il San Giuliano City). Nel Ravenna, la maglia dell’ex sarà indossata da Diallo (2 reti in 3 partite da quando è arrivato). Lo scorso anno col Prato, l’attaccante liberiano giunto dalla Clivense, segnò proprio al Ravenna nel 3-1 del Lungobisenzio. "Il Prato – ha commentato mister Gadda – era partito fra le favorite, poi ha avuto un cammino altalenante, ma rimane una squadra forte e temibile, con individualità importanti ed un allenatore d’esperienza come Novelli. Tra l’altro, in trasferta, sta raccogliendo punti preziosi. Per quanto ci riguarda, dovremo interpretare la partita come tutte le altre, ovvero con entusiasmo e voglia di fare, cercando di giocare un buon calcio. Non cambia niente, del resto, abbiamo sempre approcciato le gare nel modo migliore".

Il tecnico giallorosso dovrà trovare una soluzione a centrocampo per l’assenza del rifinitore Nappello, mentre, sul fronte offensivo, avrà due maglie da assegnare fra Tirelli, Diallo, Sabbatani, Pavesi e Varriale: "Nappello sta abbastanza bene; abbiamo concrete speranze di recuperarlo per la trasferta di Sant’Angelo Lodigiano. Gli altri stanno tutti bene e dunque avrò un po’ l’imbarazzo della scelta, soprattutto in avanti, dove mi ritrovo con 5 attaccanti, tutti sullo stesso piano. È il momento anche di fare delle scelte, fermo restando che, come detto altre volte, le 5 sostituzioni disponibili sono importantissime e possono cambiare il volto alla partita, come ci è capitato in più di una occasione". La probabile formazione (5-3-2): Cordaro; Agnelli, Spezzano, Esposito, Magnanini, Marino; Rrapaj, Campagna, Sare; Tirelli, Diallo.