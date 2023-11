Ravenna Problemi di abbondanza per Gadda

Adesso, col rientro di Magnanini e Nappello, mister Gadda ha problemi di abbondanza per la sfida di domani al Benelli contro il Carpi. E, a maggior ragione, li ha dopo la performance di Aziz Sare ad Agliana. La ventiduenne mezzala del Burkina Faso, al debutto da titolare, ha fornito una prestazione da incorniciare nell’1-1 esterno di mercoledì contro l’Aglianese, tanto da mettere ora mister Gadda... nei pensieri: "Sono contento di aver avuto questa opportunità, la prima da titolare. Quando ho sentito il mister dare la formazione, mi è salita l’adrenalina; una sensazione che non provavo da tantissimo tempo. Lo scorso anno, purtroppo, ho perso tutta la stagione. Ritrovarsi con la maglia è stato veramente molto bello. La mia prestazione? Ho recuperato molti palloni, è vero. Mi trovo a mio agio in questo ‘servizio’, perché non mi risparmio, sono generoso, e mi metto a disposizione della squadra". Peccato per il successo, che sembrava alla portata, ma che è sfumato sul più bello a 10’ dalla fine.

Sare lo ha sottolineato: "Abbiamo cercato di potare a casa la vittoria coi denti. C’è stato un grande spirito di squadra. Purtroppo abbiamo preso gol e, la nostra reazione, nonostante qualche occasione, non è stata sufficiente per tonare in vantaggio. C’è mancata un po’ di concretezza. Un po’ di rammarico è dovuto anche al fatto che siamo stati bassi. Dispiace, ma dobbiamo accettare il verdetto del campo". Ora incombe la sfida di domani pomeriggio contro il Carpi, ovvero una delle big annunciate, guidata dall’ex tecnico Serpini e dall’ex bomber Saporetti: "Testa alta – ha aggiunto Sare – tutti uniti e tutti concentrati, come sempre. Dovremo affrontare il Carpi, da ‘arrabbiati’, col veleno dentro e col rammarico di non essere riusciti a portare a casa i 3 punti da Agliana. Dovremo sfruttare il fattore campo e il sostegno dei nostri tifosi". Oltre alla prevendita dei biglietti che, al netto della versione online sul circuito vivaticket, terminerà stasera alle 19 (Desiderando Viaggiare) e alle 19.30 (bar Revenge), il match col Carpi prevede altre prescrizioni.

Tre ore prima dell’inizio e un’ora e mezza dopo la fine della partita, la viabilità sarà modificata col divieto di transito e sosta nella zona rossa adiacente lo stadio, ovvero nel quadrilatero di via Cassino, Punta Stilo, Bersaglieri e Sighinolfi. Negli esercizi commerciali del quartiere ‘Stadio’ saranno in vigore anche i provvedimenti legati al divieto di somministrare, vendere o consumare bevande in vetro o in lattina, che entreranno in vigore due ore prima dell’inizio e l’ora immediatamente successiva alla fine della partita.