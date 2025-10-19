Ravenna, prova di maturità. Al Benelli arriva l’Arezzo

Il campionato del Ravenna inizia ad entrare nel vivo. Con l’arrivo dell’Arezzo al Benelli (fischio d’inizio alle 14.30, arbitro Striamo di Salerno; diretta a pagamento su Sky) va in scena il primo vero scontro diretto stagionale. La ‘febbre’ giallorossa in città è certificata dal sold out, concretizzatosi mercoledì, con biglietti polverizzati in due ore, compresi i 627 del settore ospiti. La passione per la squadra di mister Marchionni porterà sugli spalti quasi cinquemila spettatori. Di più, almeno per quest’anno, non è possibile farne entrare al Benelli. D’altronde, si ritroveranno di fronte le due reginette (a quota 24) delle prime 9 giornate, capaci di fare il vuoto, assieme all’Ascoli, che insegue a -1. Le credenziali delle due rivali sono pressoché sovrapponibili, con un’unica differenza. L’Arezzo è in vetta come da pronostico; il Ravenna invece c’è un po’ più a sorpresa, anche se in maniera del tutto legittima. Otto vittorie e un pareggio è il ruolino di marcia di entrambe. I giallorossi (4 vittorie su 4 in casa) vantano la serie ‘aperta’ di vittorie più lunga (7), mentre gli amaranto, che in trasferta hanno vinto 4 volte su 4, puntano sul reparto difensivo (6 gol incassati). Le premesse per una sfida dagli alti contenuti, ci sono tutte. Tra l’altro, la vocazione di entrambe è tutt’altro che speculativa, come dice l’assenza di pareggi dal ruolino di marcia. Sarà interessante capire com’è stata impostata la gara dal punto di vista tattico, ovvero le mosse e contromosse per limitare, bloccare e schermare gli avversari, all’interno dei moduli – il 5-3-2 di Marchionni e il 4-3-3 di Bucchi – che, comunque, sono un marchio di fabbrica dei rispettivi tecnici. Da una parte, fari puntati su Luciani (3 gol nelle ultime 4 partite), su Tenkorang, che è ancora il capocannoniere del girone B e su Donati, il cui contributo non è mai banale, pur partendo dalla linea difensiva.

Dall’altra, la prima da ex al Benelli per il portiere Venturi, l’altro ex Mawuli e il tridente Pattarello-Cianci-Tavernelli. Nei 13 scontri diretti giocati a Ravenna (compreso quello annullato per il ritiro dei toscani dal campionato 92-93), l’Arezzo non ha mai vinto, racimolando solo 7 pareggi. A partire dalle 8 di stamattina (piazza Brigata Pavia) e progressivamente per tutto il quartiere Stadio, entreranno in vigore le tradizionali ordinanze anti vetro, anti alcol e sulla viabilità. La normalità verrà ristabilita dalle 17.45. Al momento, i bookmaker non danno troppa fiducia al Ravenna, che partirà dunque a fari spenti. I favori del pronostico sono per gli ospiti. La quota per la vittoria dell’Arezzo oscilla fra 2 e 2,25. Il pareggio arriva fino a 3,20 mentre la vittoria dei giallorossi sale fine a 3,60.

La probabile formazione del Ravenna (5-3-2): Anacoura; Corsinelli, Donati, Bianconi, Solini, Rrapaj; Tenkorang, Lonardi, Rossetti; Luciani, Spini.