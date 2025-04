Ravenna punta sull'attacco: Di Renzo e Manuzzi guidano la carica

Nello sprint di questo finale di stagione – che domenica al Benelli conoscerà il quartultimo atto contro il fanalino di coda Fiorenzuola – il Ravenna cercherà di far leva anche sui ‘numeri’ dell’attacco. Se fino al derby di Forlì, il reparto difensivo era stato il fiore all’occhiello, ora si deve puntare soprattutto sulla fase realizzativa, già a partire dal match di dopodomani al Benelli, come peraltro successo nell’ultima gara interna, vinta 5-2 contro il Corticella.

C’è senza dubbio qualche rammarico per le tante occasioni create in rapporto ai gol segnati, ma i numeri sono comunque importanti. Complessivamente infatti, il Ravenna ha segnato 57 reti in 30 gare di campionato, alla media di 1,9 gol a partita. È stato tuttavia l’avvento di mister Marchionni a far prendere più consapevolezza dei propri mezzi ai giocatori nella fase di possesso palla. Col tecnico capitolino in panchina, il Ravenna ha segnato 48 gol in 23 partite, ad una media di 2,08 gol a partita.

Solo per fare qualche paragone, il Forlì capolista ha il miglior attacco del girone con 67 gol, mentre al 3° posto c’è il Tau Altopascio con 50 reti fatte, ma anche con 10 punti in meno in classifica. Per arrivare al gol, serve tuttavia il ‘suggerimento’. E allora, l’uomo in più del Ravenna è senz’altro Paolino Rrapaj, che ha firmato ben 9 assist, più il calcio d’angolo spizzato dalla testa di Manuzzi, per il decisivo gol di Lo Bosco nel 2-1 corsaro contro il Fiorenzuola nel match d’andata.

Oltre ai 10 assist, il capitano giallorosso ha propiziato anche i 2 rigori con cui il Ravenna di mister Antonioli, riuscì a battere 2-1 il Tuttocuoio al Benelli, a inizio stagione. In vetta alla classifica dei marcatori del Ravenna ci sono Di Renzo (foto) e Manuzzi, con 11 reti ciascuno. Quelle di Di Renzo sono state realizzate tutte su azione. Il bomber piemontese, che l’anno scorso ne aveva segnate 20 con la Roma City, e che l’anno prima era arrivato a quota 21 col Vado, si è sbloccato nell’ultimo mese e mezzo, segnando 9 reti nelle 5 partite consecutive contro United Riccione, San Marino, Zenith Prato, Forlì e Corticella.

Nel bottino stagionale di Di Renzo fanno bella mostra di sé anche 3 reti in Coppa Italia. Manuzzi invece ha spalmato i propri gol in maniera omogenea. Nella graduatoria, al 3° posto c’è Lo Bosco che, finora, ne ha messe dentro 7. Anche Guida, che ha giocato da seconda punta, prima di essere spostato nel ruolo di rifinitore, propone un discreto bottino, fatto di 4 reti in campionato e 3 in Coppa Italia. Zagre invece, ingaggiato al mercato di riparazione, deve ancora sbloccarsi in campionato, mentre in Coppa ha messo la firma sul gol del 2-2 nella finale di Teramo contro il Guidonia, che ha permesso ai giallorossi di portare la sfida ai rigori.