Il Ravenna ribalta il Perugia e vola in vetta

Ravenna, 19 settembre 2025 – Un Ravenna con un cuore grande così ribalta il Perugia e si prende la vetta della classifica in coabitazione con l'Arezzo, sconfitto 1-0 in casa dal Guidonia. E dire che il primo tempo era stato di marca umbra, con i perugini andati sul 2-. Ma il gol di Spini a pochi istanti dal riposo aveva riacceso la speranza. Nella ripresa scende in campo un altro Ravenna, chiude in area il Perugia e in due minuti ribalta la partita: prima con un fantastico tiro a giro di Donati al 61' poi al 63' con un tocco ravvicinato di Tenkorang, che dopo poco sfiora il quarto gol con una finezza di tacco. Nel finale poi Anacoura salva il risultato con una bella parata da fuori di Tumbarello. Poi il Benelli può esplodere di gioia. Il Ravenna tornerà in campo martedì sera, alle 20.45, a Carpi.

Il tabellino

Ravenna 3 Perugia 2 RAVENNA (5-3-2): Anacoura; Da Pozzo, Donati, Esposito (35’ st Bianconi), Solini, Rrapaj (35’ st Rossetti); Tenkorang, Lonardi, Di Marco (30’ pt Zagre); Motti (35’ st Scaringi), Spini (45’ ST Okaka). A disp.: Stagni, Borra, Falbo, Mandorlini, Luciani, Calandrini, Ilari, Sermenghi, Karim, Menegazzo. All. Marchionni. PERUGIA (4-3-3): Gemello; Calapai, Megalaitis, Dell’Orco, Giraudo; Tumbarello, Joselito (29’ st Broh), Giunti; Matos Santos, Ogunseye (9’ st Montevago), Kanoute (9’ st Bacchin). A disp.: Moro, Yabre, Angella, Terrnava, Torrasi, Nwanege. All. Cangelosi. Arbitro: Angelillo di Nola. Reti: 6’ Kanoute, 41’ Matos, 45’ Spini; 16’ st Donati, 18’ Tenkorang.