Ravenna, rientrano i big. Sfuma l’acquisto di Tedesco

Da -6 a -4, risale un po’ la temperatura del Ravenna. Per il testacoda di domani a Certaldo contro l’ultima della classe, mister Gadda recupera infatti Magnanini, Marino e Nappello. Dei 6 che hanno dato forfait contro il Progresso, restano ancora fermi al palo Rrapaj, che potrebbe essere recuperato anche prima della sfida di Imola di mercoledì 20; Pavesi, che riprenderà col gruppo dalla prossima settimana; e il baby Paccagnini, che tornerà a disposizione alla ripresa degli allenamenti. A questa lista si aggiunge Campagna, che, in questi giorni, smaltirà definitivamente il versamento al polpaccio, ‘sfruttando’ peraltro il turno di squalifica comminato per somma di ammonizioni.

Il Ravenna – primo con 29 punti; +2 sul Lentigione – prepara dunque un fine d’anno dal quale è lecito aspettarsi una accelerazione. Al termine del girone di andata mancano 3 turni, da affrontare in 10 giorni. Domani a Certaldo, e sabato prossimo nell’anticipo del Benelli (alle 17) contro il Borgo San Donnino, i giallorossi affronteranno rispettivamente, l’ultima e la penultima della classe. Mercoledì 20, sarà quindi la volta del già citato derby di Imola, che – a prescindere dai risultati delle prossime due giornate – resta comunque classificato come big match. Per quel giorno, mister Gadda avrà probabilmente a disposizione anche un giocatore in più. Il diesse Grammatica è infatti in procinto di assicurarsi una punta con caratteristiche ben precise e, soprattutto, diverse da quelle dei 5 attaccanti attualmente in rosa.

L’identikit porta dritti ad una ‘prima punta’, anche fisica, capace di vedere la porta e di sfruttare le palle gol confezionate con buona continuità dagli esterni e dalle mezzali. Sfumato Giuseppe Tedesco del Prato, il mirino resta comunque puntato sul campionato di serie D. Arriverà comunque un giocatore ambizioso, in grado di ‘vedere’ la porta, capace di sposare la causa, e non con la ‘pancia piena’. Domani a Certaldo, il Ravenna – come già successo col Progresso – si troverà di fronte un’altra squadra (l’ultima) che non ha ancora pareggiato, ma che, in casa, ha comunque costruito l’intero bottino, vincendo 3 volte, contro Progresso, Prato e Victor San Marino. Solo il nome degli ‘scalpi’ ottenuti, suggerisce prudenza.