Ravenna Ripescaggio e gironi, giorni decisivi

Ormai tutte le fonti danno per certo che il presidente del Brescia, Massimo Cellino, abbia presentato domanda di iscrizione alla prossima serie C. Domanda da presentare entro oggi e con zero speranze di essere accolta: la decisione ufficiale, comunque, sull’accoglimento o meno verrà presa dalla Covisoc entro dopodomani, per la compilazione dei tre gironi di C, ora completata dalla retrocessione della Salernitana che andrebbe a riempire l’ultima casella del girone C. Se tutto, come sembra e si spera – soprattutto – in casa Ravenna, dovesse essere confermato, allora i giallorossi di Ignazio Cipriani, il prossimo anno giocheranno in serie C, con la prima giornata di campionato prevista per il prossimo 24 agosto, e una settimana prima il debutto in Coppa Italia. Salvo ulteriori ricorsi o strane riammissioni, col Caldiero Terme certamente poco contento di essere bruciato in extremis dal Ravenna. Infatti, come sanno anche i muri, se il Brescia non avesse presentato domanda, sarebbe stato riammesso il Caldiero.

C’è grandissima attesa in tre città: a Brescia, a Ravenna e nella ridente Caldiero, piccolo comune del veronese di 8.000 anime, con uno stadio capace di contenerle un quarto. C’è attesa ma anche amarezza al Caldiero Terme che è sì retrocesso sul campo, ma si è visto privare della riammissione in serie C – che è gratuita mentre il ripescaggio ha un costo a fondo perduto di 300mila euro, più una fidejussione di 700mila – per quello che è fondamentalmente un cavillo burocratico. Cavillo che avrebbe condannato il Ravenna se Cellino non avesse presentato domanda: da qualunque parte si guardi non ci sono troppi aspetti positivi. Se il Ravenna sarà in serie C, quasi certamente verrà inserito nel girone B, con un numero record di squadre appena promosse dalla D. Infatti ci sarebbe ovviamente il Ravenna, cui andrebbero aggiunte i piemontesi del Bra, il Forlì, ma anche Livorno e Sambenedettese, oltre ad una seconda squadra che potrebbe pure essere l’Inter Under23, al debutto assoluto nella categoria. Ma anche Atalanta o Juventus. Mentre il Milan Under23 giocherà certamente in serie D. Confermate invece Arezzo, Ascoli, Campobasso, Carpi, Gubbio, Latina, Perugia, Pianese, Pineto, Pontedera, Rimini, Ternana, Torres e Vis Pesaro, per un girone agguerritissimo. I giallorossi hanno intanto ceduto il difensore classe 1996 Andrea Venturini alla Pistoiese.

u.b.