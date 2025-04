Ravenna, sconfitta dal Lentigione: playoff serie C ancora possibili

È un Lentigione che comincia a diventare particolarmente indigesto al Ravenna, così come il suo allenatore, il faentino Alberto Cassani, che, l’anno scorso, quando era alla guida del Victor San Marino, stoppò la corsa dei giallorossi (1-1 al Benelli con rete dell’ex Haruna) nel momento topico della stagione. Il ko 1-2 di domenica, caratterizzato dalle topiche del portiere Fresia in zona Cesarini, andrà cancellato in fretta, anche perché non è da escludere il ritorno dei reggiani al Benelli per una ipotetica finale playoff.

Per alimentare le speranze di ripescaggio in serie C, il Ravenna dovrà vincere i playoff. La notizia (paradossale) è che, grazie al 2° posto in classifica, tutto ciò potrà avvenire senza vincere nessuna delle prossime 3 gare, ovvero l’ultima di ‘regular season’ domenica prossima a Castel Maggiore contro il Progresso; e poi la semifinale e la finale del playoff. Il vantaggio determinato dalla posizione in classifica, consentirà infatti ai giallorossi di trionfare anche con 2 pareggi ai supplementari.

Da cancellare c’è anche un ruolino difensivo preoccupante: 12 gol subiti nelle ultime 7 gare, quando, nelle precedenti 26 gare, erano stati solo 13.

"Quelli commessi contro il Lentigione – ha commentato il regista Matteo Rossetti – sono errori che possono capitare. Dispiace perché, avendo segnato un gol quasi alla fine, la partita sembrava quasi chiusa. Purtroppo però sono capitati due gol imprevisti. Niente da dire, dobbiamo solo guardare avanti e pensare alle prossime partite. Abbiamo un obiettivo molto importante per noi, per la società, per i tifosi e per la piazza. Il nostro compito è quello di lavorare forte, con un approccio positivo".