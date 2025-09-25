Ravenna "Segnare è da anni il mio mestiere"

C’è voluta tutta la freddezza di Pierluca Luciani, entrato da pochi minuti, per trasformare una mezza delusione, nella quarta vittoria consecutiva. È stato infatti il bomber frusinate a decidere la trasferta di Carpi, trasformando il rigore concesso dall’arbitro Mazzoni per fallo di mano di Cortesi a 3’ dalla fine. Luciani, che in precedenza aveva avuto una ottima occasione per pareggiare, ha bagnato il debutto in giallorosso con una rete pesantissima, capace di regalare al Ravenna la quarta vittoria consecutiva e di mantenere la squadra in vetta alla classifica, sempre in condominio col favoritissimo Arezzo. Luciani – 12 reti, di cui 4 su rigore, lo scorso anno al Messina nel girone C – si è confermato un cecchino dagli 11 metri. Tra l’altro, il primo rigore stagionale concesso al Ravenna, ha coinciso proprio con la sua presenza in campo. Del resto, mister Marchionni lo aveva infatti gettato nella mischia a metà ripresa insieme a Motti, cambiando il reparto avanzato, proposto inizialmente con Zagre e Spini, autore peraltro del gol del vantaggio.

"Al di là del gol – ha commentato un Luciani raggiante – sono contento per la squadra. Ci siamo meritati la vittoria di Carpi e anche questa posizione in classifica. La squadra non molla mai. Sono contento anche per il gol personale siglato al mio esordio con la maglia del Ravenna. Lo aspettavo dopo l’infortunio che mi ha tenuto ai box per le prime giornate. La morale? Non poteva esserci debutto migliore". Proprio nel momento in cui si stanno delineando le gerarchie del girone B, il Ravenna ha ‘riacquistato’ l’attaccante su cui aveva puntato molte delle aspettative. Il recupero di Luciani consente ora a mister Marchionni di avere una opzione in più per proseguire nel solco degli incoraggianti risultati ottenuti finora: "Fin dai primi allenamenti – ha proseguito Luciani – mi sono trovato bene con mister Marchionni. Ho sposato subito le sue idee di gioco e ho capito in fretta come vuole schierare la squadra. Ravenna? Anche in città mi trovo benissimo, è bellissima, e i tifosi sono splendidi. È davvero tutto molto bello". Con queste premesse, e con l’entusiasmo che aumenta giornata dopo giornata, il Ravenna si appresta ora a ricevere la visita di un altro avversario di grande blasone dopo il Perugia di venerdì scorso. Dopodomani, sabato, alle 15, al Benelli sarà infatti la volta della Ternana, in un match che ha caratterizzato diversi campionati di serie B: "In questa fase della stagione – ha aggiunto Luciani – bisogna ragionare partita per partita. Solo con un approccio ‘step by step’ si possono raggiungere determinati risultati. Per quanto mi riguarda non c’è molta differenza fra girone C e girone B, d’altronde, il mio mestiere è sempre lo stesso, ovvero quello di fare gol".