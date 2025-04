Ravenna sfida Fiorenzuola: testacoda al Benelli per la salvezza

Dopo il pareggio di Altopascio, il Ravenna torna oggi al Benelli per affrontare il fanalino di coda Fiorenzuola, ultimo con 22 punti in condominio con l’United Riccione. La sfida – fischio d’inizio alle 15; arbitro Grieco di Ascoli Piceno; diretta web sul canale youtube del Ravenna Fc; prezzi 34, 22, 16 e 10 euro – si presenta dunque come un testacoda. L’avversario è ‘teoricamente’ abbordabile, se non fosse che è reduce da 2 vittorie consecutive contro Progresso e Sammaurese, e che, proprio a Ravenna, si giocherà molte delle residue speranze di evitare la retrocessione diretta in Eccellenza. Il Ravenna invece riparte dai 7 punti di ritardo dalla capolista Forlì che, a 4 turni dalla fine, sono obiettivamente tantissimi. Mister Marchionni però è stato chiaro: "Credo che ancora non sia finita. Fin quando la matematica non ci condanna, io continuo a pensare positivo. È normale che la situazione sia difficile, ma il nostro atteggiamento non cambia. Anzitutto, il Ravenna ha l’obbligo di finire al meglio il campionato, ma ha anche l’obbligo di crederci sempre, perché nel calcio tutto può cambiare in un istante. Sarò anche pazzo, ma io ci credo sempre. Quando la matematica mi darà torto, allora comincerò a parlare di playoff. Ho spiegato chiaramente il mio pensiero alla squadra. Ho un po’ più di esperienza dei miei giocatori per poter affermare che potrebbe ancora succedere di tutto. Del resto, ho visto una Champions League cambiare padrone fra il 92’ e il 93’".

Il Fiorenzuola, scivolato dalla C alla D, e ora in piena bagarre per evitare l’Eccellenza. La formazione rossonera non è da sottovalutare, avendo mostrato compattezza e motivazioni. A guidare l’undici piacentino ci sono individualità di assoluto rilievo per la categoria. Su tutti, l’esperto attaccante Fabio Ceravolo, classe 1987, con un passato importante tra i professionisti (6 stagioni in A con Parma, Benevento, Atalanta e Reggina, con 8 gol segnati), nonché gli ex giallorossi Ronchi (ora capitano) e Gavioli, che al Benelli torneranno dunque da avversari. All’andata il Ravenna vinse 2-1 con reti di Lo Bosco e Mandorlini. Mister Marchionni deve rinunciare all’infortunato Lo Bosco (ginocchio, stagione finita) e agli influenzati Mereghetti e Amoabeng. Rossetti e Onofri sono stati convocati, ma difficilmente saranno ‘spendibili’. Nella lista dei convocati c’è anche un volto nuovo, ovvero quello di Giuseppe Agostino, ventiduenne portiere savonese, ex di Teramo e Genoa, svincolato dalla Triestina. Agostino ha preso il posto del terzo portiere De Gori, costretto al forfait per infortunio. Il difensore Venturini – cui verrà consegnata una maglia commemorativa – giocherà la partita ufficiale n.100 col Ravenna. La probabile formazione (5-3-2): Fres; Milan, Agnelli, Esposito, Venturini, Rrapaj; Mandorlini, Ilari, Biagi; Zagre, Di Renzo.