Ravenna spera nel ripescaggio: domani scadenza iscrizioni per la Serie C

Comincia domani con la presentazione delle iscrizioni da parte delle aventi diritto al campionato di serie C, la – si spera non troppo lunga – estate di speranza del Ravenna e della sua corsa al ripescaggio. Entro domani infatti le 60 società che hanno diritto a partecipare al campionato di serie C 2025-26 dovranno presentare la documentazione richiesta per l’iscrizione.

Difficilmente, tutti i 60 slot verranno riempiti. La Lucchese, ad esempio, pur essendosi salvata sul campo, è fallita e, per ripianare il debito (che le consentirebbe di continuare l’avventura fra i professionisti della terza serie), servirebbe una cifra fra i 4 e i 5 milioni di euro. Taranto e Turris invece, sono scomparse addirittura strada facendo, nel corso della stagione, ancor prima che si chiudesse la ‘regular season’.

Per quanto riguarda il Ravenna, in questa fase, il club giallorosso, è solo spettatore. Al massimo, può intimamente fare il tifo, affinché il maggior numero di aventi diritto si iscriva. I ‘buchi’ lasciati liberi ora, sarebbero infatti colmati (tecnicamente si definisce ‘riammissione’) dalle squadre retrocesse, che sono, nell’ordine, Pro Patria, Caldiero Terme, Sestri Levante, Legnago, Messina e Union Clodiense. Solo se qualcuna, fra quelle che effettivamente avranno presentato la domanda di iscrizione entro domani, dovesse poi risultare non in regola, allora verrebbe sostituita, nell’ordina, da Inter U23 e Ravenna. In buona sostanza, servirebbero 2 squadre non in regola, fra quelle che domani presenteranno la documentazione.

L’esame avverrà da parte di Covisoc e Commissione criteri infrastrutturali e sportivo-organizzativi. In queste ore, i rumors, le chiacchiere e gli spifferi sono paragonabili alle tracce dei temi per l’esame di maturità. Quelle più insistenti conducono a Foggia a Trieste. Entro venerdì 13, esaminata la documentazione e verificato l’assolvimento degli adempimenti da parte delle società, verrà comunicato alle società l’esito dell’istruttoria. I club esclusi potranno fare ricorso (ovvero, mettersi in regola) entro le 19 di martedì 17. Il giorno successivo, le commissioni esprimeranno un parere motivato al Consiglio federale, dopodiché, il quadrò sarà molto più nitido.

Nel frattempo, il Ravenna dovrà comunque iscriversi alla serie D (atto formale indispensabile), benché i termini non siano stati ancora comunicati.