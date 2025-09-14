Ravenna Super Tenkorang piega il Guidonia

Guidonia

1

Ravenna

2

GUIDONIA (3-5-2): Stellato; Mule, Malomo, Esempio; Zappella (43’ st Falleni), Tascone (10’ st Franchini), Santoro (43’ st Mastrantonio), Tessiore (16’ st Sannipoli), Errico; Bernardotto, Spavone (16’ Zuppel). A disp. Mazzi, Cristini, Calì, Stefanelli, Calzone, Russo. All. Ginestra.

RAVENNA (3-5-2): Anacoura; Scaringi (1’ st Da Pozzo), Esposito, Solini; Donati (20’ st Zagre), Tenkorang, Rossetti (20’ st Lonardi), Di Marco (48’ st Rrapaj), Falbo; Motti (40’ st Bianconi), Spini. A disp. Stagni, Borra, Lonardi, Luciani, Calandrini, Ilari, Castellacci, Sermenghi, Karim, Menegazzo. All. Marchionni.

Arbitro: Liotta di Castellammare di Stabia.

Reti: 23’ pt Tascone, 21’ st Spini, 31’ st Tenkorang.

Note. Spettatori 300 circa. Ammoniti: Di Marco, Ginestra, Spini. Angoli 5-7. Recupero 1’ e 8’.

Per una sera festeggia la prima posizione in classifica, un Ravenna dai due volti che batte 2-1 il Guidonia – contro cui aveva vinto la Coppa Italia di serie D – tornando a vincere in trasferta. Un primo tempo da dimenticare e un secondo tutto cuore e qualità regalano ai romagnoli un successo fondamentale per le ambizioni di alta classifica. Un po’ a sorpresa arriva il vantaggio del Guidonia: al 23’ Zappella mette in mezzo un cross ben lanciato da Bernardotto, Anacoura smanaccia piuttosto goffamente. Sulla linea di fondo lo stesso Bernardotto controlla e, pur pressato, rimette in mezzo per l’accorrente Tascone che incrocia di sinistro e trova il palo lontano per il vantaggio laziale. I giallorossi, per l’occasione in maglia bianca, provano a spingere ma sono troppo imprecisi, sbagliano regolarmente l’ultimo passaggio.

Così si va al riposo con i padroni di casa in vantaggio 1-0. A inizio ripresa subito un cambio importante: Da Pozzo per Scaringi con l’arretramento nei tre dietro di Donati, per un Ravenna decisamente più offensivo. E i frutti si vedono subito: i bizantini spingono con determinazione e trovano prima il pari (21’) direttamente su angolo con Spini, poi arriva anche il sorpasso dopo una bella azione di Da Pozzo sulla destra: Tenkorang lascia partire un terrificante sinistro che tocca la traversa e si insacca nel sette alla sinistra di Stellato. Il Guidonia crea mischie ma senza vere occasioni, ricorre al video support ma anche qui senza risultati e la vittoria è tutta del Ravenna.

Ugo Bentivogli