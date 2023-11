Ravenna, tanti gli assenti . Ma è boom di biglietti

Altroché leoni. È una autentica febbre da cavallo quella che sta montando attorno al derby in programma domani, alle 14.30, al Morgagni di Forlì. I biglietti venduti nel tardo pomeriggio di ieri erano oltre 430. Quattrocento ultras, tifosi e sportivi ravennati, mai si erano spostati così massicciamente per un match del Ravenna Fc. Per i ritardatari, la prevendita (online sul circuito vivaticket, al bar Revenge e da Deisiderando Viaggiare) si chiude stasera alle 19. Domani, la biglietteria del settore ospiti resterà chiusa. In epoca recente, sotto la gestione Brunelli – a Rimini in C nel 2018-19 – si era arrivati a poco più di 300 supporter giallorossi.

Quel giorno, il Ravenna ripagò la fiducia dei propri sostenitori col successo firmato da una magistrale punizione di Esposito. Tecnicamente, il record appartiene a Ribelle-Ravenna 3-3, giocato a Russi il 30 aprile 2017, giorno della promozione in C, ma le condizioni che portarono 1.800 ravennati allo stadio ‘Bucci’, erano differenti. Tra l’altro, sulla panchina del Ravenna c’era Mauro Antonioli, attuale tecnico del Forlì. Di sicuro, il Ravenna sarà accompagnato da tifo e passione, in quella che diventa un primissimo spartiacque della stagione. Certo, le giornate andate in archivio sono solo 12. Ne mancano ancora 22 prima della fine, con 66 punti a disposizione. Tutto può ancora succedere, ma, centrare la quarta vittoria di fila, sarebbe un segnale importantissimo. Messaggio da recapitare peraltro anche alle avversarie. Molte delle condizioni, giocano a favore del Ravenna, capolista in solitaria, reduce appunto da 3 vittorie di fila; mentre il Forlì (8° in classifica a -9 dai giallorossi) è in arrivo da un pareggio e 2 ko consecutivi. Mister Gadda ha tuttavia problemi d’organico, con una rosa che si è fatta improvvisamente cortissima, anche per via dei forfait dei baby Cortesi e Paccagnini. E sono problemi davvero concreti, perché, all’appello, mancheranno almeno 3 titolari, se non addirittura 4. Le assenze degli infortunati Tirelli e Rrapaj sono ormai assodate, così come quella dello squalificato Magnanini. L’unica speranza riguarda Campagna, che però non si è allenato, lamentando un versamento alla coscia.

Anche un recupero in extremis, non garantirebbe tuttavia al tecnico giallorosso di avere la propria mezzala – peraltro decisiva nelle ultime uscite – al top della condizione. Oltre alle scelte ‘quasi’ obbligate in difesa, si profila dunque il varo di un centrocampo tutto nuovo, ‘costretto’ a giocare senza la leadership di Rrapaj, e senza la concretezza di Campagna, ma comunque in grado di proporre alternative valide con Alluci e Sare. Al momento, il Ravenna anti Forlì dovrebbe essere questo: Cordaro; Mancini, Agnelli, Esposito, Gobbo, Marino; Sare, Nappello, Alluci; Sabbatani, Tirelli.